https://1prime.ru/20251031/ekonomika-864112605.html

Правительство утвердило плату за запросы через ИЭП

Правительство утвердило плату за запросы через ИЭП - 31.10.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило плату за запросы через ИЭП

Правительство РФ утвердило введение с 1 ноября платы для коммерческих компаний за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП), говорится в... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T22:29+0300

2025-10-31T22:29+0300

2025-10-31T22:29+0300

бизнес

финансы

рф

максут шадаев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859704367_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8b5849d346169be1d3d0c2df1e5738c4.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило введение с 1 ноября платы для коммерческих компаний за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП), говорится в постановлении, опубликованном на портале опубликования нормативно-правовых актов. "Утвердить прилагаемые Правила взимания платы за использование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - инфраструктура взаимодействия)… Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 г", - говорится в документе. Уточняется, что плата не будет распространяться на те случаи взаимодействия, которые являются объектами соглашений о государственно-частном партнерстве и (или) владельцами информации в которых является Российская Федерация. Размер платы за использование инфраструктуры составит 4,93 рубля, в отдельных случаях - 10 рублей за единицу тарификации; она будет рассчитываться ежеквартально. Организации должны будут внести плату за расчетный период не позднее чем через 30 дней после его окончания. Минцифры, в свою очередь, должно в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления утвердить порядок ограничения использования элементов инфраструктуры, если компания нарушит сроки оплаты. В мае министерство сообщало, что введение платы позволит повысить качество оказываемых услуг. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял журналистам, что такая мера необходима для борьбы с неконтролируемым количеством запросов от банков. Он уточнил, что за последние годы трафик в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) увеличился в три раза и составляет 30 миллиардов запросов в год.

https://1prime.ru/20251009/sledkom-863320140.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, рф, максут шадаев