Правительство утвердило плату за запросы через ИЭП

2025-10-31T22:29+0300
2025-10-31T22:29+0300
2025-10-31T22:29+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило введение с 1 ноября платы для коммерческих компаний за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП), говорится в постановлении, опубликованном на портале опубликования нормативно-правовых актов. "Утвердить прилагаемые Правила взимания платы за использование инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее - инфраструктура взаимодействия)… Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2025 г", - говорится в документе. Уточняется, что плата не будет распространяться на те случаи взаимодействия, которые являются объектами соглашений о государственно-частном партнерстве и (или) владельцами информации в которых является Российская Федерация. Размер платы за использование инфраструктуры составит 4,93 рубля, в отдельных случаях - 10 рублей за единицу тарификации; она будет рассчитываться ежеквартально. Организации должны будут внести плату за расчетный период не позднее чем через 30 дней после его окончания. Минцифры, в свою очередь, должно в течение трех месяцев с момента вступления в силу постановления утвердить порядок ограничения использования элементов инфраструктуры, если компания нарушит сроки оплаты. В мае министерство сообщало, что введение платы позволит повысить качество оказываемых услуг. Глава Минцифры Максут Шадаев объяснял журналистам, что такая мера необходима для борьбы с неконтролируемым количеством запросов от банков. Он уточнил, что за последние годы трафик в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) увеличился в три раза и составляет 30 миллиардов запросов в год.
