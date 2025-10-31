Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries заморозит размер комиссии для продавцов на полгода - 31.10.2025, ПРАЙМ
Wildberries заморозит размер комиссии для продавцов на полгода
бизнес
wildberries
ozon
яндекс маркет
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса. "С 1 ноября Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж. Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев", - говорится в сообщении. Последнее повышение комиссии за продажу товаров для продавцов на площадке было в конце октября. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. "В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя", - рассказали в Wildberries. Ранее в октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет".
бизнес, wildberries, ozon, яндекс маркет
Бизнес, Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Wildberries замораживает размер комиссии для продавцов на полгода с 1 ноября - это касается всех моделей продаж, сообщили в пресс-службе маркетплейса.
"С 1 ноября Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж. Видим текущую ситуацию и понимаем, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии наших продавцов с Wildberries. Поэтому мы решили зафиксировать комиссию за продажу товаров на текущем уровне на ближайшие 6 месяцев", - говорится в сообщении.
Последнее повышение комиссии за продажу товаров для продавцов на площадке было в конце октября.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса, размер комиссии на платформе зависит от разных факторов и может иметь разнонаправленную динамику. "В зависимости от категории и модели продаж размер комиссии может начинаться от 3% на экспресс-доставку силами продавца или от 10% по модели FBW, где маркетплейс берёт все логистические услуги на себя", - рассказали в Wildberries.
Ранее в октябре Ozon в Telegram-канале для продавцов сообщил о повышении платы за продажу — для большинства категорий она станет выше на 5% по сравнению со значениями от 27 октября. Позже об изменении тарифов на размещение товаров в своем Telegram-канале для продавцов рассказал "Яндекс.Маркет".
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2025
"Ozon Банк" будет выдавать дебетовые карты через свои банкоматы
8 октября, 23:20
 
