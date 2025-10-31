https://1prime.ru/20251031/ekspert-864082589.html
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки - 31.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки
Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T00:46+0300
2025-10-31T00:46+0300
2025-10-31T01:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
африка
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864082589.jpg?1761863436
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "К сожалению, структура торговли остается несбалансированной: около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из Африки", - сказала агентству Абрамова. По словам эксперта, причина такого дисбаланса заключается в том, что долгие годы африканские рынки не рассматривались как приоритетные, работа с ними велась через посредников.
африка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, африка, ран
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, РАН
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки
Абрамова: около 85% торговли с Африкой приходится на российский экспорт
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"К сожалению, структура торговли остается несбалансированной: около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из Африки", - сказала агентству Абрамова.
По словам эксперта, причина такого дисбаланса заключается в том, что долгие годы африканские рынки не рассматривались как приоритетные, работа с ними велась через посредников.