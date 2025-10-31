Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/ekspert-864082589.html
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки - 31.10.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки
Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T00:46+0300
2025-10-31T01:30+0300
экономика
мировая экономика
россия
африка
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864082589.jpg?1761863436
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "К сожалению, структура торговли остается несбалансированной: около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из Африки", - сказала агентству Абрамова. По словам эксперта, причина такого дисбаланса заключается в том, что долгие годы африканские рынки не рассматривались как приоритетные, работа с ними велась через посредников.
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, африка, ран
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, РАН
00:46 31.10.2025 (обновлено: 01:30 31.10.2025)
 
Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки

Абрамова: около 85% торговли с Африкой приходится на российский экспорт

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"К сожалению, структура торговли остается несбалансированной: около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из Африки", - сказала агентству Абрамова.
По словам эксперта, причина такого дисбаланса заключается в том, что долгие годы африканские рынки не рассматривались как приоритетные, работа с ними велась через посредников.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯАФРИКАРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала