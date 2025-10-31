Эксперт рассказала о структуре торговли России и Африки

https://1prime.ru/20251031/ekspert-864082589.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Структура торговли России и Африки остается несбалансированной, около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из континента, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "К сожалению, структура торговли остается несбалансированной: около 85% приходятся на российский экспорт и лишь 15% - на импорт из Африки", - сказала агентству Абрамова. По словам эксперта, причина такого дисбаланса заключается в том, что долгие годы африканские рынки не рассматривались как приоритетные, работа с ними велась через посредников.

