Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте - 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:15+0300
2025-10-31T06:23+0300
МОСКВА. 31 окт - ПРАЙМ. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В торговле по-прежнему доминирует Евросоюз, но самой активной страной на континенте является Китай, причем это касается не только торговли: Китай лидирует по инвестициям в инфраструктуру, он доминирует в финансовой сфере, предоставляя огромные кредиты африканским государствам, и продвигает юань в качестве расчетной валюты", - сказала агентству Абрамова. Эксперт отметила, что КНР уже строит на территории Африки космический центр и завод по производству спутников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
06:15 31.10.2025 (обновлено: 06:23 31.10.2025)
 
Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте

Абрамова: Китай доминирует в финансовой сфере Африки

МОСКВА. 31 окт - ПРАЙМ. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"В торговле по-прежнему доминирует Евросоюз, но самой активной страной на континенте является Китай, причем это касается не только торговли: Китай лидирует по инвестициям в инфраструктуру, он доминирует в финансовой сфере, предоставляя огромные кредиты африканским государствам, и продвигает юань в качестве расчетной валюты", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт отметила, что КНР уже строит на территории Африки космический центр и завод по производству спутников.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
