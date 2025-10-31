https://1prime.ru/20251031/ekspert-864087259.html
Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте
МОСКВА. 31 окт - ПРАЙМ. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В торговле по-прежнему доминирует Евросоюз, но самой активной страной на континенте является Китай, причем это касается не только торговли: Китай лидирует по инвестициям в инфраструктуру, он доминирует в финансовой сфере, предоставляя огромные кредиты африканским государствам, и продвигает юань в качестве расчетной валюты", - сказала агентству Абрамова. Эксперт отметила, что КНР уже строит на территории Африки космический центр и завод по производству спутников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
