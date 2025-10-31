https://1prime.ru/20251031/ekspert-864087259.html

Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте

Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте - 31.10.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвала Китай самой активной страной на африканском континенте

МОСКВА. 31 окт - ПРАЙМ. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T06:15+0300

2025-10-31T06:15+0300

2025-10-31T06:23+0300

мировая экономика

экономика

китай

кнр

африка

ран

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087259.jpg?1761881024

МОСКВА. 31 окт - ПРАЙМ. КНР - самая активная страна на африканском континенте, уже сейчас она доминирует в финансовой сфере Африки, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В торговле по-прежнему доминирует Евросоюз, но самой активной страной на континенте является Китай, причем это касается не только торговли: Китай лидирует по инвестициям в инфраструктуру, он доминирует в финансовой сфере, предоставляя огромные кредиты африканским государствам, и продвигает юань в качестве расчетной валюты", - сказала агентству Абрамова. Эксперт отметила, что КНР уже строит на территории Африки космический центр и завод по производству спутников. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

китай

кнр

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, африка, ран, ес