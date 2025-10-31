https://1prime.ru/20251031/es-864108172.html

Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД. Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов. Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.

