Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/es-864108172.html
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:28+0300
2025-10-31T18:28+0300
россия
мировая экономика
рф
украина
европа
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД. Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов. Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html
рф
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4a6e0eacb7257e4c0867a160b55898b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, украина, европа, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, МИД
18:28 31.10.2025
 
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов

МИД: Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов.
Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти
27 октября, 19:02
 
РОССИЯМировая экономикаРФУКРАИНАЕВРОПАЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала