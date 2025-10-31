https://1prime.ru/20251031/es-864108172.html
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:28+0300
2025-10-31T18:28+0300
2025-10-31T18:28+0300
россия
мировая экономика
рф
украина
европа
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД. Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов. Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
https://1prime.ru/20251027/orban-863989189.html
рф
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4a6e0eacb7257e4c0867a160b55898b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, украина, европа, ес, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, МИД
Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
МИД: Россия ввела запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. РФ вводит запрет на въезд для ряда представителей евроинститутов, государств Европы в ответ на утверждение 19 пакета антироссийских санкций на заседании совета Евросоюза, сообщили в МИД РФ.
"В ответ на эти недружественные действия (утверждение 19 пакета санкций ЕС против РФ – ред.) российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Уточняется, что запрет касается в том числе сотрудников силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций, граждан стран-членов Евросоюза и ряда других западных государств, ответственных за оказание военной помощи Киеву, участвующих в организации поставок продукции двойного назначения на Украину, работающих для подрыва территориальной целостности РФ, и организацию блокады движения российских судов и грузов.
Кроме того, запрет коснулся представителей евроструктур, государственных органов стран ЕС и других европейских государств, занимающихся созданием "трибунала" в отношении российского руководства, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, ответственных за введение и применение санкций против нашей страны и пытающихся навредить отношениям России с другими государствами.
Орбан намерен обсудить с Трампом санкции против российской нефти