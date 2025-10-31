https://1prime.ru/20251031/es-864113638.html
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 31.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T23:44+0300
2025-10-31T23:44+0300
2025-10-31T23:44+0300
рынок
индексы
европа
франция
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/49/757244967_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_95db4a992c1ba5d972df19718e90edaa.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 9 717,25 пункта, французский CAC 40 - также на 0,44%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 23 958,3 пункта. Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Неделю европейские фондовые индексы завершили разнонаправленно: FTSE 100 вырос на 0,7%, в то время как CAC 40 и DAX снизились на 1,2%.
https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864048504.html
европа
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/49/757244967_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_845d4986c323d3bb70ad2c02410adcbc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, европа, франция, dax
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, DAX
Биржи Европы закрылись в минусе
Фондовые индексы Европы закрылись в минусе после выхода данных по инфляции в еврозоне