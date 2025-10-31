https://1prime.ru/20251031/es-864113638.html

Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе - 31.10.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы закрылись в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T23:44+0300

2025-10-31T23:44+0300

2025-10-31T23:44+0300

рынок

индексы

европа

франция

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/49/757244967_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_95db4a992c1ba5d972df19718e90edaa.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 9 717,25 пункта, французский CAC 40 - также на 0,44%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 23 958,3 пункта. Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Неделю европейские фондовые индексы завершили разнонаправленно: FTSE 100 вырос на 0,7%, в то время как CAC 40 и DAX снизились на 1,2%.

https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864048504.html

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, европа, франция, dax