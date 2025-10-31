Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в минусе - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/es-864113638.html
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 31.10.2025, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T23:44+0300
2025-10-31T23:44+0300
рынок
индексы
европа
франция
dax
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/49/757244967_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_95db4a992c1ba5d972df19718e90edaa.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 9 717,25 пункта, французский CAC 40 - также на 0,44%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 23 958,3 пункта. Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее. В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось. Неделю европейские фондовые индексы завершили разнонаправленно: FTSE 100 вырос на 0,7%, в то время как CAC 40 и DAX снизились на 1,2%.
https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864048504.html
европа
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/49/757244967_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_845d4986c323d3bb70ad2c02410adcbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, европа, франция, dax
Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, DAX
23:44 31.10.2025
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Фондовые индексы Европы закрылись в минусе после выхода данных по инфляции в еврозоне

Биржа
Биржа
Биржа. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы в минусе после публикации статистики о потребительских ценах в еврозоне, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,44% - до 9 717,25 пункта, французский CAC 40 - также на 0,44%, до 8 121,07 пункта, немецкий DAX - на 0,67%, до 23 958,3 пункта.
Инвесторы в пятницу оценивали данные о потребительских ценах в Европе. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, по предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,1% с 2,2% месяцем ранее.
В то же время во Франции годовая инфляция за октябрь, по предварительным данным, замедлилась до 1% с 1,2% в сентябре, прогноз составлял 1,1%. В месячном выражении потребительские цены в стране увеличились на 0,1%, как и ожидалось.
Неделю европейские фондовые индексы завершили разнонаправленно: FTSE 100 вырос на 0,7%, в то время как CAC 40 и DAX снизились на 1,2%.
Флаги США на здании Капитолия в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
В конгрессе предупредили о влиянии шатдауна на экономику США
29 октября, 21:09
 
РынокИндексыЕВРОПАФРАНЦИЯDAX
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала