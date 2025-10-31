Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/evropa-864084726.html
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен
По информации немецкой газеты Die Welt, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вступила в серьезный конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T04:23+0300
2025-10-31T04:23+0300
мировая экономика
брюссель
кая каллас
урсула фон дер ляйен
die welt
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_0:36:1639:958_1920x0_80_0_0_b997bbc6b0aab573e51f66129181b844.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Welt, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вступила в серьезный конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела неудачу в борьбе за влияние внутри организаций Евросоюза. Издание отмечает, что Каллас стремилась укрепить свои позиции, выдвигая на роль ключевого советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако ее предложение встретило сопротивление со стороны фон дер Ляйен. Зельмайр обладает репутацией влиятельного экс-чиновника в Брюсселе и слывет яростным критиком действующего главы Еврокомиссии, что делает его одной из наибольших угроз для ее лидерства. "Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас", — говорится в статье. В итоге, ни одно значительное государство Европейского союза, очевидно, не поддержало Каллас в ее противостоянии с фон дер Ляйен, заключает Die Welt. Ранее в СМИ сообщалось, что европейские чиновники обсуждают возможность возвращения Мартина Зельмайра на руководящую позицию в структуре внешнеполитической службы ЕС. Это может вызвать обострение противостояния между Европейской комиссией и внешнеполитической службой ЕС, а также усугубить и без того напряженные личные отношения между Каллас и фон дер Ляйен. С 2014 по 2018 год Мартин Зельмайр возглавлял аппарат президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
https://1prime.ru/20251023/kallas-863855034.html
https://1prime.ru/20251020/kallas-863731536.html
https://1prime.ru/20251020/kallas--863708863.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/79/842817931_157:0:1482:994_1920x0_80_0_0_04fa0682ef3c686546bbb8a7bd2f2353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, брюссель, кая каллас, урсула фон дер ляйен, die welt, ес
Мировая экономика, Брюссель, Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Die Welt, ЕС
04:23 31.10.2025
 
"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

Welt: Кая Каллас проиграла в борьбе с фон дер Ляйен за власть в ЕС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Кая Каллас
 Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Welt, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вступила в серьезный конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела неудачу в борьбе за влияние внутри организаций Евросоюза.
Издание отмечает, что Каллас стремилась укрепить свои позиции, выдвигая на роль ключевого советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако ее предложение встретило сопротивление со стороны фон дер Ляйен. Зельмайр обладает репутацией влиятельного экс-чиновника в Брюсселе и слывет яростным критиком действующего главы Еврокомиссии, что делает его одной из наибольших угроз для ее лидерства.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Каллас сделала новое заявление о России
23 октября, 17:36
"Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас", — говорится в статье.
В итоге, ни одно значительное государство Европейского союза, очевидно, не поддержало Каллас в ее противостоянии с фон дер Ляйен, заключает Die Welt.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
"Позор Европы". Журналист раскритиковал Каю Каллас за заявления о России
20 октября, 21:29
Ранее в СМИ сообщалось, что европейские чиновники обсуждают возможность возвращения Мартина Зельмайра на руководящую позицию в структуре внешнеполитической службы ЕС. Это может вызвать обострение противостояния между Европейской комиссией и внешнеполитической службой ЕС, а также усугубить и без того напряженные личные отношения между Каллас и фон дер Ляйен.
С 2014 по 2018 год Мартин Зельмайр возглавлял аппарат президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Каллас высказалась о новом пакете санкций ЕС против России
20 октября, 08:39
 
Мировая экономикаБрюссельКая КалласУрсула фон дер ЛяйенDie WeltЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала