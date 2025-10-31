https://1prime.ru/20251031/evropa-864084726.html

"Больше, чем драма": на Западе заявили о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По информации немецкой газеты Die Welt, руководитель внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас вступила в серьезный конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и потерпела неудачу в борьбе за влияние внутри организаций Евросоюза. Издание отмечает, что Каллас стремилась укрепить свои позиции, выдвигая на роль ключевого советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра. Однако ее предложение встретило сопротивление со стороны фон дер Ляйен. Зельмайр обладает репутацией влиятельного экс-чиновника в Брюсселе и слывет яростным критиком действующего главы Еврокомиссии, что делает его одной из наибольших угроз для ее лидерства. "Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас", — говорится в статье. В итоге, ни одно значительное государство Европейского союза, очевидно, не поддержало Каллас в ее противостоянии с фон дер Ляйен, заключает Die Welt. Ранее в СМИ сообщалось, что европейские чиновники обсуждают возможность возвращения Мартина Зельмайра на руководящую позицию в структуре внешнеполитической службы ЕС. Это может вызвать обострение противостояния между Европейской комиссией и внешнеполитической службой ЕС, а также усугубить и без того напряженные личные отношения между Каллас и фон дер Ляйен. С 2014 по 2018 год Мартин Зельмайр возглавлял аппарат президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

