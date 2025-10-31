Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 31.10.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 47 660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 26 242,25 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,03%, до 6 920,5 пункта. Акции Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) дешевеют на предторгах на 8,7% после выхода отчета, из которого следует о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале. Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks отчиталась о снижении чистой прибыли два раза в годовом выражении - до 1,856 миллиарда долларов по итогам прошедшего финансового года. Ее акции дешевеют до открытия основных торгов на 4%. Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявило итоги своего октябрьского заседания, на котором приняло решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
13:36 31.10.2025
 
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

© РИА Новости . Ксения СаенкоНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 47 660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 26 242,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 920,5 пункта.
Акции Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) дешевеют на предторгах на 8,7% после выхода отчета, из которого следует о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале.
Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks отчиталась о снижении чистой прибыли два раза в годовом выражении - до 1,856 миллиарда долларов по итогам прошедшего финансового года. Ее акции дешевеют до открытия основных торгов на 4%.
Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявило итоги своего октябрьского заседания, на котором приняло решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.
Заголовок открываемого материала