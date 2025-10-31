https://1prime.ru/20251031/fyuchersy-864101819.html

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются - 31.10.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетности,... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T13:36+0300

2025-10-31T13:36+0300

2025-10-31T13:36+0300

экономика

рынок

торги

рф

сша

meta

starbucks

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859565992_0:534:1201:1209_1920x0_80_0_0_bacded902cb241259bb8e7a9cff5c29b.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в четверг, инвесторы оценивают поступающие корпоративные новости в продолжающийся сезон отчетности, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,29%, до 47 660 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,08%, до 26 242,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,03%, до 6 920,5 пункта. Акции Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) дешевеют на предторгах на 8,7% после выхода отчета, из которого следует о падении чистой прибыли в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов - в третьем квартале. Одна из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks отчиталась о снижении чистой прибыли два раза в годовом выражении - до 1,856 миллиарда долларов по итогам прошедшего финансового года. Ее акции дешевеют до открытия основных торгов на 4%. Днем ранее Федеральная резервная система (ФРС) США объявило итоги своего октябрьского заседания, на котором приняло решение о понижении учётной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,75-4% годовых.

https://1prime.ru/20251031/yuan-864091929.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, сша, meta, starbucks, nasdaq composite