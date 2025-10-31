Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251031/gaz-864094048.html
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T10:41+0300
2025-10-31T10:41+0300
энергетика
газ
россия
китай
рф
михаил мишустин
сила сибири
газопровод "сила сибири"
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/27/841332777_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eddb531c573b38a360d2a97bd669df52.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате правительства РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября. "Россия… в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", - говорится в материалах к визиту.
https://1prime.ru/20251009/gaz-863334656.html
китай
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/27/841332777_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_bca2fd9dff00083b67952c86ac1700a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, рф, михаил мишустин, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
10:41 31.10.2025
 
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай

Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай благодаря "Силе Сибири"

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Газопровод «Сила Сибири». Архивное фото
© Фото : ПАО «Газпром»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате правительства РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября.
"Россия… в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", - говорится в материалах к визиту.
Газоперерабатывающий завод - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Миллер оценил возможности поставок по "Силе Сибири — 2"
9 октября, 13:40
 
ЭнергетикаГазРОССИЯКИТАЙРФМихаил МишустинСила СибириГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала