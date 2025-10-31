https://1prime.ru/20251031/gaz-864094048.html

Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай

энергетика

газ

россия

китай

рф

михаил мишустин

сила сибири

газопровод "сила сибири"

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия в 2025 году стала лидером по поставкам природного газа в Китай благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", сообщили в аппарате правительства РФ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с визитом КНР 3-4 ноября. "Россия… в текущем году – стала лидером по поставкам природного газа благодаря выводу на контрактную мощность газопровода "Сила Сибири", - говорится в материалах к визиту.

китай

рф

2025

