Цены на газ в Европе снизились на один процент - 31.10.2025
Цены на газ в Европе снизились на один процент
Цены на газ в Европе снизились на один процент - 31.10.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на один процент
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 1% - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T20:49+0300
2025-10-31T20:49+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860195920_0:174:2937:1826_1920x0_80_0_0_d6e09a3c4e72d37264af0765d3642efd.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 1% - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 376 долларов (0%). Ценовой максимум составил 378,2 доллара (+0,6%), ценовой минимум - 370,7 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 373 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 376 долларов за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
европа
нидерланды
газ, торги, европа, нидерланды, ice, мировая экономика
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE, Мировая экономика
20:49 31.10.2025
 
Цены на газ в Европе снизились на один процент

Цены на газ в Европе упали до 373 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости . Виталий Аньков
Газ
Газ. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 1% - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 376 долларов (0%). Ценовой максимум составил 378,2 доллара (+0,6%), ценовой минимум - 370,7 доллара (-1,4%). Последние фьючерсы торговались по 373 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 376 долларов за тысячу кубометров.
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Россия в 2025 году стала лидером по поставкам газа в Китай
