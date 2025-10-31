Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ обвинил западные СМИ в искажении фактов об экономике России - 31.10.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ обвинил западные СМИ в искажении фактов об экономике России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании. Дмитриев в среду, выступая в Институте инициативы по будущим инвестициям, заявил о превосходстве российской экономики. Институт инициативы по будущим инвестициям - международная инвестиционная конференция, часто называемая "Давос в пустыне", которая ежегодно проводится в Саудовской Аравии. "Факты: Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству ключевых экономических показателей. Почему ведущие западные СМИ говорят вам обратное?" - написал Дмитриев в социальной сети Х. В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании.
Дмитриев в среду, выступая в Институте инициативы по будущим инвестициям, заявил о превосходстве российской экономики. Институт инициативы по будущим инвестициям - международная инвестиционная конференция, часто называемая "Давос в пустыне", которая ежегодно проводится в Саудовской Аравии.
"Факты: Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству ключевых экономических показателей. Почему ведущие западные СМИ говорят вам обратное?" - написал Дмитриев в социальной сети Х.
В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.
 
