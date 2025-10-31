https://1prime.ru/20251031/glava-864083769.html

Глава РФПИ обвинил западные СМИ в искажении фактов об экономике России

31.10.2025

Глава РФПИ обвинил западные СМИ в искажении фактов об экономике России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании.

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил ведущие западные СМИ в искажении фактов об экономическом состоянии России, Евросоюза и Великобритании. Дмитриев в среду, выступая в Институте инициативы по будущим инвестициям, заявил о превосходстве российской экономики. Институт инициативы по будущим инвестициям - международная инвестиционная конференция, часто называемая "Давос в пустыне", которая ежегодно проводится в Саудовской Аравии. "Факты: Россия значительно превосходит ЕС и Великобританию по большинству ключевых экономических показателей. Почему ведущие западные СМИ говорят вам обратное?" - написал Дмитриев в социальной сети Х. В поисках поддержки своей позиции спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами обратился к встроенной в соцсеть ИИ-модели Grok, которая подтвердила, что факты, изложенные в речи Дмитриева, в целом соответствуют действительности.

2025

