В Госдуме предложили ввести видеозапись всех сделок с жильем

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Увеличение случаев мошенничества при сделках с недвижимостью требует серьезных изменений в законодательстве, действенной мерой, в частности, могла бы стать обязательная видеозапись всех сделок с жильем и создание централизованного реестра таких видеозаписей, рассказа РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья. "Увеличение случаев мошенничества при сделках с недвижимостью требует, на мой взгляд, серьезных изменений в законодательстве. Вот уже два года вместе с профессиональным риелторским сообществом мы работаем над законом, регулирующим риелторскую деятельность. Кроме этого законопроекта, уже подготовлено большое количество инициатив, законодательного и иного характера, которые проходят сегодня активное обсуждение", - сказала Разворотнева. Среди этих инициатив она, в частности, назвала предложение такой меры как обязательная видеофиксация всех сделок с недвижимостью, включая очные. Кроме того, одно из предложений состоит также, в том, чтобы создать централизованный реестр видеозаписей при Росреестре или Минюсте. В аспекте цифровых решений предлагается внедрить единую систему обмена информацией между Росреестром, МВД, судом, нотариусами, банками, страховыми и риелторами, добавила Разворотнева. За последние два года, по наблюдениям юристов, существенно возросло количество судебных решений, признающих сделки купли-продажи недействительными как совершенными под влиянием обмана, угрозы, неблагоприятных обстоятельств. Их количество увеличилось на 15-20%, привел данные старший партнер, гендиректор компании "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин. По его словам, на сегодняшний день в судах первой инстанции рассматриваются более 10 тысяч дел, фабулы которых технически аналогичны делу Долиной-Лурье, в апелляционных судах - около 8 тысяч апелляционных жалоб на подобные решения судов.
00:16 31.10.2025
 
