В Госдуму внесут поправки о повышении МРОТ до 45 тысяч рублей

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов внесут в ГД поправки о повышении с 2026 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 45 тысяч рублей, копия таблицы поправок есть в распоряжении РИА Новости. Поправка вносится к правительственному законопроекту об установлении МРОТ в размере 27 093 рубля с 1 января 2026 года, который был принят Госдумой в первом чтении на минувшей неделе. "Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 45 000 рублей в месяц", - говорится в таблице поправок, предлагаемых парламентариями. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что сумма в 45 тысяч рублей, которая предлагается парламентариями от КПРФ, обоснована расчётами учёных и экспертов. По его мнению, это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в современных условиях. "Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России. Учитывая огромную инфляцию, повышение налоговой нагрузки на граждан, говорить о достаточном размере оплаты труда на уровне 27 тысяч нельзя. На эти деньги невозможно жить работающему человеку", - констатировал политик.

