В Госдуме предложили увеличить пособие по беременности и родам

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" направили обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением увеличить пособие по беременности и родам для сельских жительниц на 50% при условии их официального трудоустройства и проживания в селе не менее трех лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. "Представляется необходимым установить повышенный размер пособия по беременности и родам для женщин, постоянно проживающих в сельской местности на основании регистрации", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что инициативой также предлагается ввести компенсацию транспортных расходов на проезд к врачам в рамках ОМС. "Принятие законопроекта "Справедливой России" поможет снизить финансовые, медицинские барьеры для рождения детей, восстановит справедливость и укрепит демографический потенциал сельских территорий", - сказал он. Комментируя инициативу, Лантратова рассказала агентству, что женщины на селе сталкиваются с серьезными трудностями. "Низкие доходы - почти в два раза ниже, чем в крупных городах, тяжелый физический труд, нехватка врачей и отсутствие транспорта до ближайших медучреждений. Многие вынуждены ездить за консультациями за сотни километров - за свой счет и в ущерб здоровью", - добавила она. Глава думского комитета выразила уверенность, что принятие предлагаемой меры послужит инструментом для укрепления семьи, защиты материнства и стимулирования рождаемости.

