В Госдуме предложили ввести скидку на бензин для аккуратных водителей

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру энергетики РФ Сергею Цивилеву и начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову с предложением ввести скидку на бензин в размере 10% для граждан, которые в течение месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не были виновниками ДТП, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Гражданам, которые в течение отчетного календарного месяца не привлекались к ответственности за нарушения ПДД и не являлись виновниками ДТП, предлагается предоставлять на следующий месяц право на скидку в размере 10% при покупке топлива на любой АЗС страны", - говорится в документе. В документе отмечается, что для технической реализации данной системы необходимо создать защищенный межведомственный канал обмена данными между ГИБДД и агрегированными системами АЗС, позволяющий в онлайн-режиме проверять статус водителя при помощи мобильного приложения или карты лояльности. "В качестве финансового механизма компенсации затрат АЗС предлагается рассмотреть возможность формирования целевого фонда за счет части средств, поступающих в бюджет от штрафов за наиболее социально опасные нарушения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Этот подход не только обеспечит финансовую устойчивость программы, но и закрепит принцип социальной справедливости", - считает вице-спикер Госдумы. По мнению Чернышова, реализация инициативы позволит достичь сразу нескольких важных целей: оказать прямую материальную поддержку законопослушным автомобилистам, создать мощный стимул для повышения культуры вождения и снижения аварийности, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам. "В целях практической реализации прошу вас рассмотреть возможность создания совместной рабочей группы для детальной проработки проекта, а также последующего запуска пилотной программы на территории одного-двух субъектов Российской Федерации", - заключил парламентарий.

