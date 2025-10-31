Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/indeksy-864101348.html
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 31.10.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились вслед за США и на фоне макростатистики, в то же время... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T13:04+0300
2025-10-31T13:04+0300
экономика
рынок
торги
индексы
япония
китай
азиатско-тихоокеанский регион
nikkei 225
kospi
shenzhen composite
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75725/18/757251843_0:230:4097:2534_1920x0_80_0_0_c2fa10f45f04b2db923a117dd1b17dde.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились вслед за США и на фоне макростатистики, в то же время японский Nikkei 225 показал сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - с 2001 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 954,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 2 509,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,43%, до 25 906,65 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,5%, до 4 107,5 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - сократился на 0,04%, до 8 881,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта, в ходе торгов индекс обновил исторический рекорд. При этом с начала месяца Nikkei 225 вырос почти на 17% - сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - почти на 20%, показав лучшую динамику с 2001 года. Сдержало фондовые индексы Азии в пятницу снижение американских фондовых бирж в четверг. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, днем ранее уменьшился на 1,57%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре снизился до 49 пунктов против 49,8 пункта в сентябре. Прогноз составлял 49,6 пункта. PMI Китая в непроизводственном секторе в отчетном месяце неожиданно вырос до 50,1 пункта с 50 пунктов, в то время как ожидалось сохранение показателя. Безработица в Японии в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%. Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%. Промышленное производство в Южной Корее в сентябре снизилось на 1,2% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,1%. В годовом выражении рост составил 11,6%, ожидалось увеличение на 5,9%. Розничные продажи в стране в сентябре снизились на 0,1% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%.
https://1prime.ru/20251031/neft-864090800.html
япония
китай
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75725/18/757251843_206:0:3889:2762_1920x0_80_0_0_8a817d4d4e2e6e6db88fa894f0fb6863.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, япония, китай, азиатско-тихоокеанский регион, nikkei 225, kospi, shenzhen composite, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Nikkei 225, KOSPI, Shenzhen Composite, Nasdaq Composite
13:04 31.10.2025
 
Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились вслед за США

Фондовые индексы
Фондовые индексы
Фондовые индексы. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились вслед за США и на фоне макростатистики, в то же время японский Nikkei 225 показал сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - с 2001 года, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 954,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 2 509,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,43%, до 25 906,65 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,5%, до 4 107,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,04%, до 8 881,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта, в ходе торгов индекс обновил исторический рекорд.
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Мировые цены на нефть снижаются утром последних торгов месяца
09:15
При этом с начала месяца Nikkei 225 вырос почти на 17% - сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - почти на 20%, показав лучшую динамику с 2001 года.
Сдержало фондовые индексы Азии в пятницу снижение американских фондовых бирж в четверг. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, днем ранее уменьшился на 1,57%.
Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре снизился до 49 пунктов против 49,8 пункта в сентябре. Прогноз составлял 49,6 пункта. PMI Китая в непроизводственном секторе в отчетном месяце неожиданно вырос до 50,1 пункта с 50 пунктов, в то время как ожидалось сохранение показателя.
Безработица в Японии в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%.
Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%.
Промышленное производство в Южной Корее в сентябре снизилось на 1,2% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,1%. В годовом выражении рост составил 11,6%, ожидалось увеличение на 5,9%. Розничные продажи в стране в сентябре снизились на 0,1% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%.
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЯПОНИЯКИТАЙАзиатско-Тихоокеанский регионNikkei 225KOSPIShenzhen CompositeNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала