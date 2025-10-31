https://1prime.ru/20251031/indeksy-864101348.html

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились - 31.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в пятницу в основном снизились

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились вслед за США и на фоне макростатистики, в то же время... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T13:04+0300

2025-10-31T13:04+0300

2025-10-31T13:04+0300

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно уменьшились вслед за США и на фоне макростатистики, в то же время японский Nikkei 225 показал сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - с 2001 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,81%, до 3 954,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,32%, до 2 509,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,43%, до 25 906,65 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,5%, до 4 107,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,04%, до 8 881,9 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 2,12%, до 52 411,34 пункта, в ходе торгов индекс обновил исторический рекорд. При этом с начала месяца Nikkei 225 вырос почти на 17% - сильнейший месячный рост с 1990 года, KOSPI - почти на 20%, показав лучшую динамику с 2001 года. Сдержало фондовые индексы Азии в пятницу снижение американских фондовых бирж в четверг. В частности, технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, днем ранее уменьшился на 1,57%. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре снизился до 49 пунктов против 49,8 пункта в сентябре. Прогноз составлял 49,6 пункта. PMI Китая в непроизводственном секторе в отчетном месяце неожиданно вырос до 50,1 пункта с 50 пунктов, в то время как ожидалось сохранение показателя. Безработица в Японии в сентябре сохранилась на уровне августа в 2,6%, тогда как ожидалось снижение до 2,5%. Промышленное производство в Японии сентябре к августу выросло на 2,2% при прогнозе роста на 1,5%, годовое увеличение составило 3,4%, ожидался рост на 0,5%. Розничные продажи Японии в сентябре выросли на 0,3% к августу, как и ожидалось, годовой рост составил 0,5% при прогнозе роста на 0,7%. Промышленное производство в Южной Корее в сентябре снизилось на 1,2% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,1%. В годовом выражении рост составил 11,6%, ожидалось увеличение на 5,9%. Розничные продажи в стране в сентябре снизились на 0,1% в месячном выражении при прогнозе роста на 0,5%.

