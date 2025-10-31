Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника" - 31.10.2025
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника"
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника" - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника"
После того как президент России Владимир Путин сообщил о завершении тестирования крылатой ракеты "Буревестник", США следовало бы начать диалог с Москвой, вместо | 31.10.2025, ПРАЙМ
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
валерий герасимов
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. После того как президент России Владимир Путин сообщил о завершении тестирования крылатой ракеты "Буревестник", США следовало бы начать диалог с Москвой, вместо принятия односторонних решений касательно ядерного арсенала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. "Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских", — отметил он в своем YouTube-канале. Однако, по мнению Меркуриса, американский президент Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания. Это не окажет значительного влияния на Россию, так как она достигла технологического прорыва без необходимости подобных шагов, подчеркнул аналитик. "По моему мнению, это абсурд", — заключил Меркурис. Как сообщалось на портале L'Antidiplomaticо, такие системы, как "Буревестник", сделали российский стратегический арсенал недоступным для устаревших вооружений Пентагона. Президент России Владимир Путин 26 октября объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", оснащенной ядерной энергетической установкой. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе подчеркнул, что ракета показала высокие способности в обходе противоракетной и противовоздушной обороны, добавив, что во время испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел её возможностей. В четверг президент США Дональд Трамп распорядился начать ядерные испытания, чтобы находиться "на равных" с другими странами, имеющими такие программы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что существующий мораторий на ядерные испытания сохраняется. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что любые ядерные испытания угрожают международной стабильности и безопасности.
сша
москва
США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов
США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Валерий Герасимов
07:26 31.10.2025
 
В Британии назвали серьезную ошибку США после испытаний "Буревестника"

Меркурис: США должны заключить соглашение с Россией, а не проводить ядерные испытания

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. После того как президент России Владимир Путин сообщил о завершении тестирования крылатой ракеты "Буревестник", США следовало бы начать диалог с Москвой, вместо принятия односторонних решений касательно ядерного арсенала, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
"Ответ США был не таким, какой я бы посоветовал: встретиться с русскими, провести переговоры, продлить договор СНВ-3 и посмотреть, в чем можно убедить русских", — отметил он в своем YouTube-канале.
Однако, по мнению Меркуриса, американский президент Дональд Трамп принял решение возобновить ядерные испытания. Это не окажет значительного влияния на Россию, так как она достигла технологического прорыва без необходимости подобных шагов, подчеркнул аналитик.
"По моему мнению, это абсурд", — заключил Меркурис.
Как сообщалось на портале L’Antidiplomaticо, такие системы, как "Буревестник", сделали российский стратегический арсенал недоступным для устаревших вооружений Пентагона.
Президент России Владимир Путин 26 октября объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник", оснащенной ядерной энергетической установкой. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе подчеркнул, что ракета показала высокие способности в обходе противоракетной и противовоздушной обороны, добавив, что во время испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров, и это еще не предел её возможностей.
В четверг президент США Дональд Трамп распорядился начать ядерные испытания, чтобы находиться "на равных" с другими странами, имеющими такие программы. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что существующий мораторий на ядерные испытания сохраняется. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что любые ядерные испытания угрожают международной стабильности и безопасности.
 
СШАМОСКВАДональд ТрампВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
