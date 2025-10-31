Опрос показал отношение россиян к модерации чатов с помощью ИИ

https://1prime.ru/20251031/issledovanie-864087949.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Более трети россиян отрицательно относятся к идее модерации корпоративных чатов с помощью искусственного интеллекта - например, отслеживания некорректных сообщений или соблюдения этики, еще почти столько же считают такой контроль потенциально полезным для контроля токсичного общения, но довольно рискованным, говорится в исследовании сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк", данные которого есть в распоряжении РИА Новости. "Треть опрошенных (37%) отрицательно относится к тому, что искусственный интеллект может быть модератором корпоративных чатов, например, отслеживать некорректные сообщения или помогать соблюдать правила этикета. Еще 34% воспринимают предложение с осторожностью, считая подобный контроль потенциально полезным, чтобы фильтровать токсичные сообщения, но все еще довольно рискованным. Лишь пятая часть опрошенных россиян (20%) поддержала идею полностью", - сказано в исследовании. Респонденты признают практическую пользу ИИ-инструментов. Чаще всего россияне делегируют нейросетям создание и корректуру сообщений, написание протоколов и расшифровку встреч, подготовку презентаций и другого контента. Еще часть применяет ИИ для генерации виртуальных фонов. Реже всего ИИ используется для улучшения внешнего вида во время видеозвонков. Однако каждый третий респондент не хочет доверять искусственному интеллекту задачи, связанными с коммуникациями. Более 70% опрошенных считают, что внедрение ИИ делает деловую переписку менее живой и искренней. Другими опасениями стали нарушение конфиденциальности данных, обезличивание общения, ошибки или недостоверность информации, перегруз лишними сообщениями. "ИИ уже стал частью офисных коммуникаций, но для большинства сотрудников важно сохранять личное пространство. Опрошенные пользователи охотно делегируют ИИ рутину: подготовку протоколов встреч, корректуру сообщений, но не готовы доверить нейросетям контроль над перепиской", - прокомментировал руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк" в "Контуре" Павел Скрипниченко, "Вызов для бизнеса - найти баланс, чтобы использовать нейросети эффективно, не подрывая доверия сотрудников", - добавил он. Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1200 респондентов в октябре 2025 года. В опросе приняли участие жители разных регионов России в возрасте от 18 до 55 лет.

