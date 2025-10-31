ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС

https://1prime.ru/20251031/izhs-864106189.html
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости, говорится в релизе регулятора."Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в релизе.Отмечается, что для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки."В третьем квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости – 61% (с ПДН от 50 до 80% – 19%)", - сообщает регулятор.Также отмечается, что высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС."Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС – это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)", - говорится в релизе.Банк России ужесточает МПЛ в указанных сегментах кредитования на первый квартал 2026 года по сравнению со значениями МПЛ, действующими в четвертом квартале 2025 года. "В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - уточняет регулятор.
