Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/izhs-864106189.html
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС - 31.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС
Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:25+0300
2025-10-31T17:42+0300
недвижимость
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_0:136:2661:1633_1920x0_80_0_0_46e2ffb2089946555cc5b8a3571eef7b.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости, говорится в релизе регулятора."Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в релизе.Отмечается, что для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки."В третьем квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости – 61% (с ПДН от 50 до 80% – 19%)", - сообщает регулятор.Также отмечается, что высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС."Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС – это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)", - говорится в релизе.Банк России ужесточает МПЛ в указанных сегментах кредитования на первый квартал 2026 года по сравнению со значениями МПЛ, действующими в четвертом квартале 2025 года. "В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - уточняет регулятор.
https://1prime.ru/20251030/zhile-864063479.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859617543_152:0:2509:1768_1920x0_80_0_0_076f20c1e957000c97ad9d90f25c4b3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, финансы, банки
Недвижимость, Финансы, Банки
17:25 31.10.2025 (обновлено: 17:42 31.10.2025)
 
ЦБ ужесточил регулирование выдачи ипотеки в ИЖС

ЦБ в первом квартале ужесточил регулирование выдачи ипотеки в сегменте ИЖС

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости, говорится в релизе регулятора.
"Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года МПЛ по ипотечным кредитам в сегменте ИЖС и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости", - говорится в релизе.
Отмечается, что для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки.
"В третьем квартале 2025 года в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости – 61% (с ПДН от 50 до 80% – 19%)", - сообщает регулятор.
Также отмечается, что высокая долговая нагрузка покупателей жилья, наряду с недобросовестными практиками отдельных застройщиков, способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС.
"Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС – это гораздо выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%)", - говорится в релизе.
Банк России ужесточает МПЛ в указанных сегментах кредитования на первый квартал 2026 года по сравнению со значениями МПЛ, действующими в четвертом квартале 2025 года. "В дальнейшем значения МПЛ в этих сегментах будут постепенно ужесточены до уровня, который характерен для классической ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов (займов) соответственно", - уточняет регулятор.
Жилые дома в одном из районов Москвы - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Вторичное жилье в крупных городах России подорожало на один процент
Вчера, 11:58
 
НедвижимостьФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала