МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мошенники шлют спам-письма россиянам с рекламой нелегальных сервисов, ссылки в письмах ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где россиянам предлагают услуги, включая уклонение от уплаты налогов, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". "Лаборатория Касперского" обнаружила в России всплеск спам-писем, которые содержат рекламу полулегальных сервисов для проверки контрагентов и оформления фискальных чеков для обоснования операций в рамках 115-ФЗ... Ссылки в них ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где предлагают услуги, способствующие в том числе уклонению от уплаты налогов", - сообщили в компании. Там пояснили, что хоть сами сообщения не содержат скам, вредоносное программное обеспечение (ПО) или другие киберугрозы, которые нередко встречаются в спам-сообщениях, но ссылки из них направляют на ресурсы с информацией о деятельности, которая запрещена законом. В третьем квартале 2025 года решения компании заблокировали более 1,3 миллиона таких сообщений. "Сообщения с описаниями "серых" схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты", - пояснила спам-аналитик компании Анна Лазаричева. Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют обучать сотрудников киберграмотности, чтобы они умели распознавать фишинговые сообщения, установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подозрительные письма в спам, а также регулярно освежать знания в области соблюдения законодательства.
технологии, россия, лаборатория касперского
Технологии, РОССИЯ, Лаборатория Касперского
07:12 31.10.2025 (обновлено: 07:42 31.10.2025)
 
В "Лаборатории Касперского" рассказали о схеме мошенников со спам-письмами

Kaspersky: мошенники шлют россиянам спам-письма с рекламой нелегальных сервисов

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мошенники шлют спам-письма россиянам с рекламой нелегальных сервисов, ссылки в письмах ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где россиянам предлагают услуги, включая уклонение от уплаты налогов, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" обнаружила в России всплеск спам-писем, которые содержат рекламу полулегальных сервисов для проверки контрагентов и оформления фискальных чеков для обоснования операций в рамках 115-ФЗ... Ссылки в них ведут в чат-боты в мессенджере или на сайты, где предлагают услуги, способствующие в том числе уклонению от уплаты налогов", - сообщили в компании.
Там пояснили, что хоть сами сообщения не содержат скам, вредоносное программное обеспечение (ПО) или другие киберугрозы, которые нередко встречаются в спам-сообщениях, но ссылки из них направляют на ресурсы с информацией о деятельности, которая запрещена законом.
В третьем квартале 2025 года решения компании заблокировали более 1,3 миллиона таких сообщений.
"Сообщения с описаниями "серых" схем нарушают законодательство, и очень важно, чтобы предприниматели осознавали эти и другие риски. Тема ухода от налогов не нова, но технологии спама становятся все изощреннее, злоумышленники переводят общение в мессенджеры и чат-боты", - пояснила спам-аналитик компании Анна Лазаричева.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют обучать сотрудников киберграмотности, чтобы они умели распознавать фишинговые сообщения, установить надежное защитное решение, которое автоматически будет отправлять подозрительные письма в спам, а также регулярно освежать знания в области соблюдения законодательства.
 
