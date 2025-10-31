https://1prime.ru/20251031/kitaj-864087166.html
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин - 31.10.2025, ПРАЙМ
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин
Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:09+0300
2025-10-31T06:09+0300
2025-10-31T06:09+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
кнр
южная корея
си цзиньпин
атэс
мид кнр
мид китая
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087166.jpg?1761880154
ПЕКИН, 31 окт - ПРАЙМ. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее.
"Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин сообщил, что за последние пять лет Китай занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%.
"Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится по субботу.
китай
кнр
южная корея
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, китай, кнр, южная корея, си цзиньпин, атэс, мид кнр, мид китая
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, КНР, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Си Цзиньпин, АТЭС, МИД КНР, МИД Китая
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай содействовал построению открытой мировой экономики
ПЕКИН, 31 окт - ПРАЙМ. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее.
"Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин сообщил, что за последние пять лет Китай занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%.
"Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится по субботу.