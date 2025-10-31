Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин - 31.10.2025, ПРАЙМ
Китай содействовал построению открытой мировой экономики - Си Цзиньпин
2025-10-31T06:09+0300
2025-10-31T06:09+0300
ПЕКИН, 31 окт - ПРАЙМ. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее. "Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР. Си Цзиньпин сообщил, что за последние пять лет Китай занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%. "Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР. Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится по субботу.
06:09 31.10.2025
 
ПЕКИН, 31 окт - ПРАЙМ. Китай всегда придерживался национальной политики открытости внешнему миру и содействовал построению экономики открытого мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее.
"Китай всегда твердо придерживался своей основной государственной политики открытости внешнему миру и путем конкретных действий содействовал построению открытой мировой экономики", - сказал китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Си Цзиньпин сообщил, что за последние пять лет Китай занял первое и второе места в мире по объему торговли товарами и услугами, привлек более 700 миллиардов долларов иностранных инвестиций, при этом среднегодовой темп роста зарубежных инвестиций превысил 5%.
"Дверь Китая миру не закроется, а будет открываться шире и шире", - добавил председатель КНР.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров - впервые за 20 лет стартовал в пятницу в Южной Корее и продлится по субботу.
 
