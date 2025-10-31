Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран - 31.10.2025, ПРАЙМ
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран
2025-10-31T06:15+0300
2025-10-31T06:28+0300
06:15 31.10.2025 (обновлено: 06:28 31.10.2025)
 
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран

ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС.
"Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР.
Он добавил, что Китай продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми странами.
"Необходимо совместно содействовать инклюзивному и благоприятному для всех развитию. Придерживаясь концепции развития, ориентированной на человека, следует сосредоточиться на решении проблемы дисбаланса в развитии, содействовать более инклюзивной и устойчивой экономической глобализации, которая принесет большую пользу всем жителям региона", - добавил Си Цзиньпин.
 
