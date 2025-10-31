https://1prime.ru/20251031/kitaj-864087440.html
Китай готов ввести нулевые пошлины на товары из африканских стран
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Китай готов ввести нулевые пошлины на 100% товаров из африканских стран, подписав соглашение об экономическом партнерстве, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите АТЭС. "Китай уже предоставил льготу в виде нулевых пошлин на 100% товаров из наименее развитых стран, с которыми у него установлены дипломатические отношения, и готов ввести политику нулевых пошлин на 100% продукции из африканских стран, с которыми у нас установлены дипломатические отношения, путем подписания соглашения об экономическом партнерстве для общего развития", - заявил китайский лидер, слова которого приводит МИД КНР. Он добавил, что Китай продолжит стремиться к общему развитию и процветанию вместе со всеми странами. "Необходимо совместно содействовать инклюзивному и благоприятному для всех развитию. Придерживаясь концепции развития, ориентированной на человека, следует сосредоточиться на решении проблемы дисбаланса в развитии, содействовать более инклюзивной и устойчивой экономической глобализации, которая принесет большую пользу всем жителям региона", - добавил Си Цзиньпин.
