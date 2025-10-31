https://1prime.ru/20251031/kitay-864103993.html

Си Цзиньпин назвал Китай идеальным местом для инвестиций

Си Цзиньпин назвал Китай идеальным местом для инвестиций

ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Китай является идеальной страной для бизнес-инвестиций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном заявлении для саммита деловых лидеров АТЭС. "Китай - идеальное, безопасное и перспективное место для инвестиций для мирового бизнес-сообщества. Партнёрство с Китаем означает партнёрство с возможностями, вера в Китай означает веру в завтрашний день, инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее", - говорится в заявлении китайского лидера, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодня Китай активно развивает отрасли будущего, расширяет новые отрасли промышленности и модернизирует традиционные. По его словам, развитие зелёных, цифровых и интеллектуальных технологий в Китае ускоряется, а инновации становятся движущей силой экономики, предоставляя широкую платформу для инноваций для глобального бизнеса.

