Си Цзиньпин назвал Китай идеальным местом для инвестиций
Китай является идеальной страной для бизнес-инвестиций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном заявлении для саммита деловых лидеров АТЭС. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T15:14+0300
мировая экономика
китай
си цзиньпин
атэс
в мире
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Китай является идеальной страной для бизнес-инвестиций, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в письменном заявлении для саммита деловых лидеров АТЭС. "Китай - идеальное, безопасное и перспективное место для инвестиций для мирового бизнес-сообщества. Партнёрство с Китаем означает партнёрство с возможностями, вера в Китай означает веру в завтрашний день, инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее", - говорится в заявлении китайского лидера, текст которого распространило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что сегодня Китай активно развивает отрасли будущего, расширяет новые отрасли промышленности и модернизирует традиционные. По его словам, развитие зелёных, цифровых и интеллектуальных технологий в Китае ускоряется, а инновации становятся движущей силой экономики, предоставляя широкую платформу для инноваций для глобального бизнеса.
китай
