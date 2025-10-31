https://1prime.ru/20251031/kreditovanie-864106471.html
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний
экономика
финансы
банки
бизнес
банк россия
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России с 1 декабря 2025 года ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с высокой долговой нагрузкой, сообщил регулятор. "Банк России с 1 декабря 2025 года повысит с 20 до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - сказано в сообщении.
