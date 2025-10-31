Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний - 31.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний
Банк России с 1 декабря 2025 года ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с высокой долговой нагрузкой, сообщил регулятор. | 31.10.2025, ПРАЙМ
17:34 31.10.2025
 
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний

ЦБ ужесточит регулирование кредитования компаний с высокой долговой нагрузкой

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Банк России с 1 декабря 2025 года ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с высокой долговой нагрузкой, сообщил регулятор.
"Банк России с 1 декабря 2025 года повысит с 20 до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой", - сказано в сообщении.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В ЦБ рассказали, почему быстро снижать ключевую ставку опасно
14:33
 
ЭкономикаФинансыБанкиБизнесбанк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала