Рубль по итогам торгов пятницы и октября вырос к юаню

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и октября вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,26 рубля. За октябрь юань упал на 26 копеек. Диапазон колебаний юаня на месяц составил 10,94-11,60 рубля.
