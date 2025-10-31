https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106065.html
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе суровый приговор
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе суровый приговор
31.10.2025
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Европейские страны в скором времени будут платить Белоруссии за чистый воздух, заявил президент Александр Лукашенко, как сообщает Белта."Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога", — заявил он во время визита в Березинский биосферный заповедник.Лукашенко отметил, что в Европе практически не осталось источников чистого воздуха, в то время как из Белоруссии его выносит ветер на континент.Он полагает, что вскоре европейцы, которые ныне вводят против его страны санкции, будут вынуждены оплачивать возможность дышать свежим воздухом.
