https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106332.html
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут - 31.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:29+0300
2025-10-31T17:29+0300
2025-10-31T17:29+0300
общество
мировая экономика
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА."То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.Он упомянул, что в мире сейчас насчитывается более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться участником еще одного."Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период, добавив, что страна обладает мощными производственными возможностями, спрос на которые сейчас высок.
https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106065.html
https://1prime.ru/20251024/lukashenko-863901496.html
белоруссия
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_97671d55d8faf45b4ca7d46d502e5ee2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко
Общество , Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Лукашенко: Белоруссия не вступит в войну, если ее не спровоцируют