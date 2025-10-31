Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут - 31.10.2025
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут - 31.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА. | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА."То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.Он упомянул, что в мире сейчас насчитывается более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться участником еще одного."Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период, добавив, что страна обладает мощными производственными возможностями, спрос на которые сейчас высок.
общество , мировая экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко
Общество , Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко
17:29 31.10.2025
 
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут

Лукашенко: Белоруссия не вступит в войну, если ее не спровоцируют

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА.
"То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе суровый приговор
17:23
Он упомянул, что в мире сейчас насчитывается более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться участником еще одного.
"Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период, добавив, что страна обладает мощными производственными возможностями, спрос на которые сейчас высок.
Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Мне стало плохо вообще!" Лукашенко пожаловался на чиновников
24 октября, 17:01
 
ОбществоМировая экономикаБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр Лукашенко
 
 
