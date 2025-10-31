https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106332.html

Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА. | 31.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что страна не будет вовлечена в военные действия, если ее не будут провоцировать, сообщает БелТА."То, что мы не хотим воевать, что мы не будем ввязываться в эту войну, если нас не трогают, это я вам обещаю. Это как раз главная задача президента и власти", — заявил Лукашенко.Он упомянул, что в мире сейчас насчитывается более 50 конфликтов, и Минск не намерен становиться участником еще одного."Если вы придете к нам без разрешения своими коваными сапогами — бахнем", — предупредил Лукашенко.Президент подчеркнул, что для Белоруссии важно пережить этот период, добавив, что страна обладает мощными производственными возможностями, спрос на которые сейчас высок.

