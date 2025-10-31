Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой - 31.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864112883.html
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой - 31.10.2025, ПРАЙМ
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T22:52+0300
2025-10-31T22:52+0300
белоруссия
литва
сша
гитанас науседа
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337480_0:156:3084:1891_1920x0_80_0_0_92a082c4286ea53f947b1734ab3a9e32.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа."Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой", — рассказал он.Как пояснил президент, он "послал" американцев, но добавил, что Белоруссия и он сам готовы принести извинения."Я же сказал, что мы извинимся, но, если будем виноваты. За что мне извиняться?" – сказал он.Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье высказал идею о длительном закрытии границы с Белоруссией и ограничении транзита в Калининград, ссылаясь на якобы нарушение воздушного пространства метеозондами. Ранее литовская сторона объясняла приостановку движения автомобилей через контрольно-пропускные пункты тем, что метеозонды могли быть использованы для контрабанды сигарет.
https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106332.html
https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106065.html
белоруссия
литва
сша
белоруссия, литва, сша, гитанас науседа, александр лукашенко
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, США, Гитанас Науседа, Александр Лукашенко
22:52 31.10.2025
 
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой

Лукашенко сказал, "послал" американцев за требование принести извинения Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа.
"Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой", — рассказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Лукашенко пригрозил "бахнуть", если на Белоруссию нападут
17:29
Как пояснил президент, он "послал" американцев, но добавил, что Белоруссия и он сам готовы принести извинения.
"Я же сказал, что мы извинимся, но, если будем виноваты. За что мне извиняться?" – сказал он.
Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье высказал идею о длительном закрытии границы с Белоруссией и ограничении транзита в Калининград, ссылаясь на якобы нарушение воздушного пространства метеозондами. Ранее литовская сторона объясняла приостановку движения автомобилей через контрольно-пропускные пункты тем, что метеозонды могли быть использованы для контрабанды сигарет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Настанет время". Лукашенко вынес Европе суровый приговор
17:23
 
БЕЛОРУССИЯ ЛИТВА США Гитанас Науседа Александр Лукашенко
 
 
