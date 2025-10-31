https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864112883.html
Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой
белоруссия
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа."Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой", — рассказал он.Как пояснил президент, он "послал" американцев, но добавил, что Белоруссия и он сам готовы принести извинения."Я же сказал, что мы извинимся, но, если будем виноваты. За что мне извиняться?" – сказал он.Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье высказал идею о длительном закрытии границы с Белоруссией и ограничении транзита в Калининград, ссылаясь на якобы нарушение воздушного пространства метеозондами. Ранее литовская сторона объясняла приостановку движения автомобилей через контрольно-пропускные пункты тем, что метеозонды могли быть использованы для контрабанды сигарет.
