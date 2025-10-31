https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864112883.html

Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой

Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой - 31.10.2025, ПРАЙМ

Лукашенко резко ответил на требования извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T22:52+0300

2025-10-31T22:52+0300

2025-10-31T22:52+0300

белоруссия

литва

сша

гитанас науседа

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337480_0:156:3084:1891_1920x0_80_0_0_92a082c4286ea53f947b1734ab3a9e32.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отверг просьбу США, когда от него потребовали извиниться перед Литвой за метеозонды, сообщает БелТа."Литовцы же понимают, что это все всплывет, это будет все известно. Открою секрет: мы с американцами ведем переговоры. По-разному, тяжело идут эти переговоры. Буквально на следующий день после ночи, когда эти шарики полетели, американцы месседж нам прислали, что белорусы виноваты, что это случилось, и власти и Лукашенко должны немедленно извиниться перед Литвой", — рассказал он.Как пояснил президент, он "послал" американцев, но добавил, что Белоруссия и он сам готовы принести извинения."Я же сказал, что мы извинимся, но, если будем виноваты. За что мне извиняться?" – сказал он.Президент Литвы Гитанас Науседа в воскресенье высказал идею о длительном закрытии границы с Белоруссией и ограничении транзита в Калининград, ссылаясь на якобы нарушение воздушного пространства метеозондами. Ранее литовская сторона объясняла приостановку движения автомобилей через контрольно-пропускные пункты тем, что метеозонды могли быть использованы для контрабанды сигарет.

https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106332.html

https://1prime.ru/20251031/lukashenko-864106065.html

белоруссия

литва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, литва, сша, гитанас науседа, александр лукашенко