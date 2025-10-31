https://1prime.ru/20251031/maduro-864083679.html

Мадуро назвал отмену экономической блокады лучшей помощью США Кубе

МЕХИКО, 31 окт - ПРАЙМ. Полная отмена экономической блокады и всех мер экономического давления станут лучшей помощью США Кубе, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя предложение американского госсекретаря Марко Рубио. В четверг Рубио заявил, что США готовы немедленно предоставить Кубе гуманитарную помощь в связи с последствиями урагана "Мелисса". "Правительство США впервые предложило помощь Кубе. Ну что же, лучшая помощь - это снять всю экономическую блокаду против Кубы, отменить все меры экономического преследования. Это лучшая помощь, которую может оказать правительство Соединенных Штатов нашей сестре Кубе. Как вчера решила Организация Объединенных Наций, 165 голосов "за" - за это проголосовало все человечество", - сказал Мадуро, выступая на закрытии первого Международного космического конгресса в Каракасе. Генеральная ассамблея ООН в среду в 33-й раз приняла резолюцию с призывом к Соединенным Штатам отменить санкции против Кубы. Резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы" поддержали 165 государств, против проголосовали только семь стран, воздержались 12. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от воздействия стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.

2025

