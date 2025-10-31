Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" увеличил объем размещения облигаций
"Магнит" увеличил объем размещения облигаций
2025-10-31T16:59+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 140 базисных пунктов. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-005Р-04 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался от 10 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 ноября. Организатором размещения выступает ИК "Табула Раса".
16:59 31.10.2025
 
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Финальный ориентир премии к ключевой ставке составляет 140 базисных пунктов.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии БО-005Р-04 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался от 10 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 12 ноября. Организатором размещения выступает ИК "Табула Раса".
