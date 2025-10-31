Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО - 31.10.2025
https://1prime.ru/20251031/makron-864107396.html
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО - 31.10.2025, ПРАЙМ
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО
31.10.2025
2025-10-31T17:57+0300
2025-10-31T17:57+0300
украина
франция
москва
дмитрий песков
эммануэль макрон
le figaro
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro предупредили французские власти, возглавляемые Эммануэлем Макроном, о риске отправки французских военных на Украину, где они неизбежно могут оказаться под ударами российской армии."Надеюсь, наших военных оставят в покое. Им нечего там делать", — написал первый пользователь."Русские предупреждали: если Франция отправит своих солдат на Украину, их там уничтожат", — оставил комментарий другой читатель."Берегитесь Макрона! Он стремится к войне, чтобы остаться у власти", — отметил третий комментатор."Макрона в отставку! Этот президент — абсолютно безответственный человек, ходячая катастрофа. От него можно ожидать чего угодно", — заключил еще одни пользователь.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявила, что Франция намерена направить на Украину около двух тысяч своих военнослужащих. Согласно этим данным, военных уже разместили в польских регионах, прилегающих к Украине, где они проходят подготовку к боевым действиям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, охарактеризовал такие сведения как вызывающие беспокойство. В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
франция
москва
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
украина, франция, москва, дмитрий песков, эммануэль макрон, le figaro, нато
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Le Figaro, НАТО
17:57 31.10.2025
 

Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro предупредили французские власти, возглавляемые Эммануэлем Макроном, о риске отправки французских военных на Украину, где они неизбежно могут оказаться под ударами российской армии.
"Надеюсь, наших военных оставят в покое. Им нечего там делать", — написал первый пользователь.
"Русские предупреждали: если Франция отправит своих солдат на Украину, их там уничтожат", — оставил комментарий другой читатель.
"Берегитесь Макрона! Он стремится к войне, чтобы остаться у власти", — отметил третий комментатор.
"Макрона в отставку! Этот президент — абсолютно безответственный человек, ходячая катастрофа. От него можно ожидать чего угодно", — заключил еще одни пользователь.
Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявила, что Франция намерена направить на Украину около двух тысяч своих военнослужащих. Согласно этим данным, военных уже разместили в польских регионах, прилегающих к Украине, где они проходят подготовку к боевым действиям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, охарактеризовал такие сведения как вызывающие беспокойство.
В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАФРАНЦИЯМОСКВАДмитрий ПесковЭммануэль МакронLe FigaroНАТО
 
 
