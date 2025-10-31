https://1prime.ru/20251031/makron-864107396.html

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro предупредили французские власти, возглавляемые Эммануэлем Макроном, о риске отправки французских военных на Украину, где они неизбежно могут оказаться под ударами российской армии."Надеюсь, наших военных оставят в покое. Им нечего там делать", — написал первый пользователь."Русские предупреждали: если Франция отправит своих солдат на Украину, их там уничтожат", — оставил комментарий другой читатель."Берегитесь Макрона! Он стремится к войне, чтобы остаться у власти", — отметил третий комментатор."Макрона в отставку! Этот президент — абсолютно безответственный человек, ходячая катастрофа. От него можно ожидать чего угодно", — заключил еще одни пользователь.Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России заявила, что Франция намерена направить на Украину около двух тысяч своих военнослужащих. Согласно этим данным, военных уже разместили в польских регионах, прилегающих к Украине, где они проходят подготовку к боевым действиям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, охарактеризовал такие сведения как вызывающие беспокойство. В России подчеркнули, что присутствие войск стран НАТО на территории Украины недопустимо и может привести к резкому обострению конфликта. Москва заявляла, что разговоры о возможной отправке контингента представляют собой провокацию, способствующую продолжению боевых действий.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

