https://1prime.ru/20251031/manturov-864100789.html

Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме

Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме - 31.10.2025, ПРАЙМ

Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме

Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T12:42+0300

2025-10-31T12:42+0300

2025-10-31T12:42+0300

россия

бизнес

рф

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff9616b248b123faab2cc6705388a074.jpg

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Для всех площадок мы нашли российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль над совместными предприятиями", - сказал Мантуров, говоря об автомобильных производствах в партнерстве с иностранными компаниями. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://1prime.ru/20251031/manturov-864100514.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, денис мантуров