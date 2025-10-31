https://1prime.ru/20251031/manturov-864100789.html
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме - 31.10.2025, ПРАЙМ
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме
Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T12:42+0300
2025-10-31T12:42+0300
2025-10-31T12:42+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff9616b248b123faab2cc6705388a074.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Для всех площадок мы нашли российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль над совместными предприятиями", - сказал Мантуров, говоря об автомобильных производствах в партнерстве с иностранными компаниями. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://1prime.ru/20251031/manturov-864100514.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd1162a37d35888f7cd052320447cafa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, денис мантуров
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме
Мантуров: российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме