Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме - 31.10.2025
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме - 31.10.2025, ПРАЙМ
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме
Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T12:42+0300
2025-10-31T12:42+0300
россия
бизнес
рф
денис мантуров
https://cdnn.1prime.ru/img/80122/83/801228321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff9616b248b123faab2cc6705388a074.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Для всех площадок мы нашли российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль над совместными предприятиями", - сказал Мантуров, говоря об автомобильных производствах в партнерстве с иностранными компаниями. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
рф
россия, бизнес, рф, денис мантуров
РОССИЯ, Бизнес, РФ, Денис Мантуров
12:42 31.10.2025
 
Российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме

Мантуров: российские инвесторы получили контроль в СП с иностранцами в автопроме

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей
Производство автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Производство автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Российские инвесторы получили контроль во всех совместных предприятиях с иностранцами в автопроме, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Для всех площадок мы нашли российских инвесторов, у которых сейчас находится контроль над совместными предприятиями", - сказал Мантуров, говоря об автомобильных производствах в партнерстве с иностранными компаниями.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
Цех сборки автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Мантуров рассказал о расширении производства легковых авто в России
12:39
 
РОССИЯБизнесРФДенис Мантуров
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
