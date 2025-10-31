Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Angara Security: мошенники стали чаще использовать тему фейковых выплат - 31.10.2025, ПРАЙМ
Angara Security: мошенники стали чаще использовать тему фейковых выплат
Angara Security: мошенники стали чаще использовать тему фейковых выплат
2025-10-31T05:32+0300
общество
angara security
общество , angara security
Общество , Angara Security
05:32 31.10.2025
 
Angara Security: мошенники стали чаще использовать тему фейковых выплат

Angara Security: мошенники стали чаще использовать тему фейковых выплат

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и "государственных бонусов" в преддверии Дня народного единства - эксперты Angara Security зафиксировали рост обманов по таким сценариям, рассказали РИА Новости в компании.
"В преддверии Дня народного единства специалисты по кибербезопасности Angara Security фиксируют рост активности мошенников, использующих тему праздника для обмана граждан. Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, "подарки к празднику" или "государственные бонусы за участие в общественных инициативах", - сказали в компании.
Для получения "подарка" мошенник просит жертву подтвердить личность по телефону, назвать код из смс или реквизиты банковской карты для "оформления документов" и "получения выплаты" - сами схемы повторяют ранее проработанные сценарии. Сейчас же злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки.
Также эксперты компании отмечают устойчивый рост Telegram-ботов и фишинговых сайтов, маскирующихся под госресурсы и общественные организации. Аферисты используют схожие доменные имена и дизайн официальных порталов для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Именно на них предлагается заполнить анкету или "подтвердить участие в акции", после чего происходит кража персональных и банковских данных.
"В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября", - прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.
"Социально незащищенные категории граждан, всегда ожидающие помощи от государства, также легко верят в правдоподобность таких предложений. Просьбы перейти на фишинговый сайт, стилизованный под "Госуслуги", для подтверждения данных не вызывают у них подозрений", - добавил он.
Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники, а также помнить, что государство не запрашивает коды и реквизиты, а сотрудники госорганов и соцслужб никогда не просят сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или пароли. Не нужно переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных смс и сообщений в мессенджерах, даже если они обещают финансовую выгоду.
 
Заголовок открываемого материала