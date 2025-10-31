https://1prime.ru/20251031/moskva-olgin-864083954.html

Рейс Nordwind Airlines Москва-Ольгин совершил посадку в аэропорту Варадеро

МЕХИКО, 31 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Nordwind Airlines Москва-Ольгин (Куба), который сменил курс из-за сложных метеоусловий, совершил посадку в кубинском аэропорту Варадеро, следует из данных сервиса FlightAware. Согласно информации сервиса, Boeing-777, выполнявший рейс N4557, прибыл в аэропорт кубинского курорта Варадеро в 19.28 по местному времени (02.28 мск). В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее сообщили РИА Новости, что борт с россиянами из-за сложных метеоусловий совершит посадку в международном аэропорту Варадеро, а не в Ольгине, в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров. По их данным, на борту находятся 433 человека. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от воздействия стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.

2025

