Рейс Nordwind Airlines Москва-Ольгин совершил посадку в аэропорту Варадеро

2025-10-31T03:26+0300
2025-10-31T03:26+0300
МЕХИКО, 31 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Nordwind Airlines Москва-Ольгин (Куба), который сменил курс из-за сложных метеоусловий, совершил посадку в кубинском аэропорту Варадеро, следует из данных сервиса FlightAware. Согласно информации сервиса, Boeing-777, выполнявший рейс N4557, прибыл в аэропорт кубинского курорта Варадеро в 19.28 по местному времени (02.28 мск). В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее сообщили РИА Новости, что борт с россиянами из-за сложных метеоусловий совершит посадку в международном аэропорту Варадеро, а не в Ольгине, в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров. По их данным, на борту находятся 433 человека. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от воздействия стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
МЕХИКО, 31 окт - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Nordwind Airlines Москва-Ольгин (Куба), который сменил курс из-за сложных метеоусловий, совершил посадку в кубинском аэропорту Варадеро, следует из данных сервиса FlightAware.
Согласно информации сервиса, Boeing-777, выполнявший рейс N4557, прибыл в аэропорт кубинского курорта Варадеро в 19.28 по местному времени (02.28 мск).
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее сообщили РИА Новости, что борт с россиянами из-за сложных метеоусловий совершит посадку в международном аэропорту Варадеро, а не в Ольгине, в целях обеспечения максимальной безопасности пассажиров. По их данным, на борту находятся 433 человека.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от воздействия стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
 
