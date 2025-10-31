https://1prime.ru/20251031/nato-864103244.html
СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе
СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе - 31.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе
Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T14:54+0300
2025-10-31T14:54+0300
2025-10-31T14:54+0300
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg."Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне", — указано в статье.В материале также подчеркивают, что Дания предполагает возможное перенаправление внимания России с Украины в арктический регион после завершения военных действий. Датская разведка считает, что в таком контексте Россия станет для НАТО прямой угрозой.В октябре Николай Патрушев, помощник президента и руководитель Морской коллегии, отметил, что страны Запада используют экологические вопросы для реализации своих коммерческих интересов и ограничения влияния России в Арктике.Максим Данькин, член государственной комиссии по развитию Арктики, в этом месяце заявил, что арктический регион превратился в арену политического противостояния между Россией и НАТО.
дания
гренландия
арктика
СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе
