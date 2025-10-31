https://1prime.ru/20251031/nato-864103244.html

СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе

СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе - 31.10.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе

Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T14:54+0300

2025-10-31T14:54+0300

2025-10-31T14:54+0300

мировая экономика

дания

гренландия

николай патрушев

нато

bloomberg

арктика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg."Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне", — указано в статье.В материале также подчеркивают, что Дания предполагает возможное перенаправление внимания России с Украины в арктический регион после завершения военных действий. Датская разведка считает, что в таком контексте Россия станет для НАТО прямой угрозой.В октябре Николай Патрушев, помощник президента и руководитель Морской коллегии, отметил, что страны Запада используют экологические вопросы для реализации своих коммерческих интересов и ограничения влияния России в Арктике.Максим Данькин, член государственной комиссии по развитию Арктики, в этом месяце заявил, что арктический регион превратился в арену политического противостояния между Россией и НАТО.

https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864095328.html

https://1prime.ru/20251031/economist-864084481.html

дания

гренландия

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, дания, гренландия, николай патрушев, нато, bloomberg, арктика, россия