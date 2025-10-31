Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251031/nato-864103244.html
Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T14:54+0300
2025-10-31T14:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg.&quot;Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне&quot;, — указано в статье.В материале также подчеркивают, что Дания предполагает возможное перенаправление внимания России с Украины в арктический регион после завершения военных действий. Датская разведка считает, что в таком контексте Россия станет для НАТО прямой угрозой.В октябре Николай Патрушев, помощник президента и руководитель Морской коллегии, отметил, что страны Запада используют экологические вопросы для реализации своих коммерческих интересов и ограничения влияния России в Арктике.Максим Данькин, член государственной комиссии по развитию Арктики, в этом месяце заявил, что арктический регион превратился в арену политического противостояния между Россией и НАТО.
14:54 31.10.2025
 
СМИ раскрыли, что страна НАТО устроила против России в ключевом регионе

Bloomberg: Дания готовится к войне с Россией в Гренландии

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Дания готовится к возможному военному конфликту с Россией на территории Гренландии, сообщает Bloomberg.

"Дания провела в сентябре самые крупные учения в Гренландии. Если предыдущие были направлены на организацию спасательных операций и выполнение гражданских задач, то эти учения были направлены на подготовку к войне", — указано в статье.

В материале также подчеркивают, что Дания предполагает возможное перенаправление внимания России с Украины в арктический регион после завершения военных действий. Датская разведка считает, что в таком контексте Россия станет для НАТО прямой угрозой.
В октябре Николай Патрушев, помощник президента и руководитель Морской коллегии, отметил, что страны Запада используют экологические вопросы для реализации своих коммерческих интересов и ограничения влияния России в Арктике.
Максим Данькин, член государственной комиссии по развитию Арктики, в этом месяце заявил, что арктический регион превратился в арену политического противостояния между Россией и НАТО.
