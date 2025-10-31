https://1prime.ru/20251031/nikkei-864087785.html
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов
ТОКИО, 31 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу вырос более чем на 2%, впервые поднявшись выше отметки в 52 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые часы после начала торгов поднялся на 2,17%, до отметки в 52 391,45 пункта.
Японские СМИ отмечают, что рост индекса подкреплен квартальными финансовыми отчетностями американских технологических компаний, включая Apple.
