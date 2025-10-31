Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов - 31.10.2025
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов
Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу вырос более чем на 2%, впервые поднявшись выше отметки в 52 тысячи пунктов, свидетельствуют данные... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:30+0300
2025-10-31T06:30+0300
ТОКИО, 31 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу вырос более чем на 2%, впервые поднявшись выше отметки в 52 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые часы после начала торгов поднялся на 2,17%, до отметки в 52 391,45 пункта. Японские СМИ отмечают, что рост индекса подкреплен квартальными финансовыми отчетностями американских технологических компаний, включая Apple.
06:30 31.10.2025
 
Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов

Индекс Nikkei 225 поднялся выше отметки в 52 тыс. пунктов

ТОКИО, 31 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу вырос более чем на 2%, впервые поднявшись выше отметки в 52 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые часы после начала торгов поднялся на 2,17%, до отметки в 52 391,45 пункта.
Японские СМИ отмечают, что рост индекса подкреплен квартальными финансовыми отчетностями американских технологических компаний, включая Apple.
 
