Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов

Индекс Nikkei 225 впервые поднялся выше 52 тысяч пунктов

2025-10-31T06:30+0300

ТОКИО, 31 окт – ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei 225 в ходе торгов в пятницу вырос более чем на 2%, впервые поднявшись выше отметки в 52 тысячи пунктов, свидетельствуют данные торгов. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в первые часы после начала торгов поднялся на 2,17%, до отметки в 52 391,45 пункта. Японские СМИ отмечают, что рост индекса подкреплен квартальными финансовыми отчетностями американских технологических компаний, включая Apple.

