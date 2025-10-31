https://1prime.ru/20251031/oborot-864083021.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В последние годы Россия сделала очень многое для развития торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами. Так, в 2024 году наш торговый оборот достиг 27,7 миллиарда долларов, тогда как в 2018 году, когда наблюдался предыдущий пик, он составлял 20,4 миллиарда", - сказала агентству Абрамова. Эксперт добавила, что Африке необходимо объединяться и развивать внутриафриканскую торговлю. Также одна из ключевых задач для континента - создание общеафриканской инфраструктуры, заключила Абрамова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

