Торговый оборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов - 31.10.2025
Торговый оборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов
2025-10-31T01:46+0300
2025-10-31T01:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
африка
ран
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "В последние годы Россия сделала очень многое для развития торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами. Так, в 2024 году наш торговый оборот достиг 27,7 миллиарда долларов, тогда как в 2018 году, когда наблюдался предыдущий пик, он составлял 20,4 миллиарда", - сказала агентству Абрамова. Эксперт добавила, что Африке необходимо объединяться и развивать внутриафриканскую торговлю. Также одна из ключевых задач для континента - создание общеафриканской инфраструктуры, заключила Абрамова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
россия, мировая экономика, африка, ран
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, РАН
01:46 31.10.2025
 
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Торговый оборот России и Африки вырос до 27,7 миллиарда долларов в 2024 году, сообщила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"В последние годы Россия сделала очень многое для развития торгово-экономического сотрудничества с африканскими странами. Так, в 2024 году наш торговый оборот достиг 27,7 миллиарда долларов, тогда как в 2018 году, когда наблюдался предыдущий пик, он составлял 20,4 миллиарда", - сказала агентству Абрамова.
Эксперт добавила, что Африке необходимо объединяться и развивать внутриафриканскую торговлю. Также одна из ключевых задач для континента - создание общеафриканской инфраструктуры, заключила Абрамова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
Заголовок открываемого материала