В трех российских регионах расширят особые экономические зоны - 31.10.2025
В трех российских регионах расширят особые экономические зоны
31.10.2025
В трех российских регионах расширят особые экономические зоны
Правительство РФ расширит особые экономические зоны в трех российских регионах - в Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях, следует из сообщения... | 31.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
промышленность
рф
свердловская область
нижегородская область
ПРАЙМ
россия, промышленность, рф, свердловская область, нижегородская область
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, РФ, Свердловская область, Нижегородская область
10:37 31.10.2025
 
В трех российских регионах расширят особые экономические зоны

Правительство расширит ОЭЗ в Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширит особые экономические зоны в трех российских регионах - в Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ.
"Подписано постановление о расширении особой экономической зоны (ОЭЗ) в Свердловской области. Речь идет об ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина". Ее площадь увеличится до 635,7 гектара за счет присоединения земельных участков, расположенных в городе Алапаевске на территории бывшего металлургического завода", - говорится в сообщении кабмина.
На обновленной территории, как пишет пресс-служба, будут реализованы проекты в области металлургии. "Объем инвестиций в эти проекты превысит 28 миллиардов рублей. Запланировано создание свыше тысячи рабочих мест", - добавили там.
Кроме того, подготовлены постановления о расширении границ ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" в Воронежской области и ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области.
"В первой из них планируется строительство интегрированного сталелитейного завода, создание зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля. Во второй - запуск инвестиционных проектов по производству строительных материалов, модульных домов, а также в сфере пищевой промышленности и логистики", - заключили в кабмине.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон об упрощении вывоза товаров из Калининградской ОЭЗ
24 июня, 15:07
 
ЭкономикаРОССИЯПромышленностьРФСвердловская областьНижегородская область
 
 
