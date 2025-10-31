https://1prime.ru/20251031/oez-864093107.html

В трех российских регионах расширят особые экономические зоны

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ расширит особые экономические зоны в трех российских регионах - в Свердловской, Нижегородской и Воронежской областях, следует из сообщения пресс-службы правительства РФ. "Подписано постановление о расширении особой экономической зоны (ОЭЗ) в Свердловской области. Речь идет об ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина". Ее площадь увеличится до 635,7 гектара за счет присоединения земельных участков, расположенных в городе Алапаевске на территории бывшего металлургического завода", - говорится в сообщении кабмина. На обновленной территории, как пишет пресс-служба, будут реализованы проекты в области металлургии. "Объем инвестиций в эти проекты превысит 28 миллиардов рублей. Запланировано создание свыше тысячи рабочих мест", - добавили там. Кроме того, подготовлены постановления о расширении границ ОЭЗ промышленно-производственного типа "Центр" в Воронежской области и ОЭЗ "Кулибин" в Нижегородской области. "В первой из них планируется строительство интегрированного сталелитейного завода, создание зерноперерабатывающего комбината и предприятия по покраске алюминиевого профиля. Во второй - запуск инвестиционных проектов по производству строительных материалов, модульных домов, а также в сфере пищевой промышленности и логистики", - заключили в кабмине.

