"Играют с огнем". Орбан выступил с новым заявление об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что лидеры стран ЕС, поддерживающие Киев, толкают Европу к военному конфликту. 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth заявил, что лидеры стран ЕС, поддерживающие Киев, толкают Европу к военному конфликту."Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну", — сказал он, добавив, что Евросоюз хочет оказывать помощь Киеву за счет бюджетов стран Европы, поскольку "у самого Брюсселя денег нет".Орбан провел параллель между текущей ситуацией в Европе и событиями, которые предшествовали Первой и Второй мировым войнам.Москва полагает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все грузы с оружием для Украины будут законными целями для российских вооруженных сил. В Кремле отмечали, что западные поставки вооружений Украине не способствуют переговорам и принесут негативные последствия. Россия последние годы указывает на беспрецедентную активность НАТО возле своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, обосновывая это необходимостью "сдерживания российской агрессии". Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность по поводу наращивания усилий НАТО в Европе. В Кремле заявили, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать действия, которые могут угрожать её интересам.
