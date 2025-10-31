В России снизилась средняя премия по ОСАГО
Средняя премия по ОСАГО за девять месяцев снизилась на пять процентов
Электронный страховой полис.. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Средняя премия по ОСАГО в России в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 7,274 тысячи рублей, следует из сообщения Российского союза автостраховщиков (РСА).
"Средняя премия по стране по годовым полисам ОСАГО за девять месяцев 2025 года составила 7 274 рубля. При этом в трети регионов России средняя премия по обязательной "автогражданке" ниже 6 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По данным РСА за аналогичный период прошлого года, общая средняя премия по ОСАГО в России составляла 7,659 тысячи рублей. Таким образом, в текущем году продолжается тенденция по уменьшению средней стоимости полисов автогражданки, снижение составило 5%.
Самая низкая премия по ОСАГО за указанный период была в Псковской области – 5,025 тысячи рублей, Забайкальском крае – 5,039 тысячи и Орловской области – 5,076 тысячи рублей. При этом самые высокие средние премии по ОСАГО зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.
Средняя выплата по годовым полисам ОСАГО по РФ за 9 месяцев 2025 года при этом составила более 114 тысяч рублей. В подавляющем большинстве регионов она превысила 100 тысяч рублей, а самая высокая достигла 250 тысяч рублей.
"В Москве и Санкт-Петербурге сконцентрировано много владельцев автомобилей премиум-класса и новых моделей, стоимость которых часто превышает средний показатель по России. Соответственно, чем дороже транспортное средство, тем выше сумма страхового возмещения в случае ДТП или угона, а страховые компании это учитывают при расчете премии", - объяснил президент РСА Евгений Уфимцев, его слова приводятся в сообщении.
"Кроме того, эти регионы - наиболее загруженные субъекты страны. Ежедневно в городском потоке участвуют миллионы автомобилей, а высокая плотность машин увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий, это также учитывается при расчете страховой премии. В целом же по стране более чем в 70% регионов величина средней премии ниже, чем в среднем по стране, а в трети регионов этот показатель менее шести тысяч рублей", – отметил Уфимцев.