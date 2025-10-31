Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara - 31.10.2025
В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara
2025-10-31T10:43+0300
2025-10-31T10:43+0300
финансы
банки
турция
стамбул
туризм
АНКАРА, 31 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) аннулировал лицензию турецкой платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей, сообщает официальный печатный орган правительства Resmi Gazete. "Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере", - говорится в сообщении. Согласно решению, лицензия аннулирована в соответствии с положениями закона №6493 "О платёжных услугах, системах расчётов и учреждениях электронных денег". Платёжная система Papara приобрела популярность среди россиян после блокировки российских банковских карт за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после прохождения процедуры верификации увеличить лимиты на операции. В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
турция
стамбул
финансы, банки, турция, стамбул, туризм
Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, Стамбул, Туризм
10:43 31.10.2025
 
В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara

В Турции аннулировали лицензию популярной у россиян платежной системы Papara

АНКАРА, 31 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) аннулировал лицензию турецкой платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей, сообщает официальный печатный орган правительства Resmi Gazete.
"Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере", - говорится в сообщении.
Стамбул, Турция
Посольство России в Турции опровергло информацию о расширении платежей
29 мая 2024, 10:34
Согласно решению, лицензия аннулирована в соответствии с положениями закона №6493 "О платёжных услугах, системах расчётов и учреждениях электронных денег".
Платёжная система Papara приобрела популярность среди россиян после блокировки российских банковских карт за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после прохождения процедуры верификации увеличить лимиты на операции.
В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.
Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
 
ФинансыБанкиТУРЦИЯСтамбулТуризм
 
 
