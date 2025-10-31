https://1prime.ru/20251031/papara-864094209.html

В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara

В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara - 31.10.2025, ПРАЙМ

В Турции аннулировали лицензию платежной системы Papara

Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) аннулировал лицензию турецкой платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей, сообщает... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T10:43+0300

2025-10-31T10:43+0300

2025-10-31T10:43+0300

финансы

банки

турция

стамбул

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/83710/87/837108706_39:0:1063:576_1920x0_80_0_0_27b30430b950d6ba7d55d542c0321224.jpg

АНКАРА, 31 окт - ПРАЙМ. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) аннулировал лицензию турецкой платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей, сообщает официальный печатный орган правительства Resmi Gazete. "Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве учреждения электронных денег, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана на основании решения Комиссии по регулированию и надзору в банковской сфере", - говорится в сообщении. Согласно решению, лицензия аннулирована в соответствии с положениями закона №6493 "О платёжных услугах, системах расчётов и учреждениях электронных денег". Платёжная система Papara приобрела популярность среди россиян после блокировки российских банковских карт за рубежом. Сервис позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после прохождения процедуры верификации увеличить лимиты на операции. В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.

https://1prime.ru/20240529/platezhi-848632472.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, турция, стамбул, туризм