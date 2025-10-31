https://1prime.ru/20251031/pensiya-864090526.html

В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию

В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию - 31.10.2025, ПРАЙМ

В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию

Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T09:15+0300

2025-10-31T09:15+0300

2025-10-31T09:15+0300

общество

россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. "В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении. Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно. "Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении. Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.

https://1prime.ru/20251028/pensiya-864015301.html

https://1prime.ru/20251026/pensiya-863882383.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, социальный фонд