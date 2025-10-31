https://1prime.ru/20251031/pensiya-864090526.html
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. "В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении. Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно. "Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении. Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России.
"В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении.
Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно.
"Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.
