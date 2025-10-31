Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/pensiya-864090526.html
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию
Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T09:15+0300
2025-10-31T09:15+0300
общество
россия
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_b9bfe01357fbd2602dd99da143186e9d.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. "В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении. Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно. "Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении. Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.
https://1prime.ru/20251028/pensiya-864015301.html
https://1prime.ru/20251026/pensiya-863882383.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/47/838644764_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_c7d69d5004c52165434f5895d64e3001.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, социальный фонд
Общество , РОССИЯ, Социальный фонд
09:15 31.10.2025
 
В Соцфонде рассказали, кому ежемесячно пересчитывают пенсию

Соцфонд рассказал о ежемесячном повышении пенсии при достижении 80 лет

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ежемесячное изменение размера пенсии касается россиян, у которых изменились условия получения выплат - если они достигли возраста 80 лет или получили I группу инвалидности, сообщили в Telegram-канале Социального фонда России.
"В новостях можно увидеть сообщения о повышении пенсий в том или ином месяце.., что часто ошибочно принимают за дополнительную индексацию для всех. На самом деле речь идет о плановом ежемесячном перерасчете, который касается не всех пенсионеров, а только тех, у кого в этом месяце изменились определенные условия (возраст или группа инвалидности)", - говорится в сообщении.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В Минтруде рассказали, сколько самозанятых россиян получают пенсию
28 октября, 15:56
Согласно фонду, в таких ситуациях увеличению подлежит фиксированная выплата, которая является частью страховой пенсии. В 2025 году её размер составляет 8907,70 рублей. Фиксированную выплату получают все, кому назначена страховая пенсия. Исключение - военные пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты и пенсию по линии силового ведомства одновременно.
"Когда получателю исполняется 80 лет, выплата со дня достижения пенсионером указанного возраста удваивается до 17 815,40 рублей… То же происходит, если получателю присваивается I группа инвалидности", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что подавать заявление в таком случае не требуется. При этом получить второе увеличение выплаты, например, если человек уже имеет инвалидность I группы, получил свою надбавку, и достигает 80-летнего возраста, будет нельзя.
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Юрист объяснила, как увеличить важную часть пенсии вдвое
26 октября, 03:03
 
ОбществоРОССИЯСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала