Россия и Китай нарастили объем перевозок

2025-10-31T15:42+0300

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном. "Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.

