Россия и Китай нарастили объем перевозок - 31.10.2025
Россия и Китай нарастили объем перевозок
Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном. "Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.
бизнес, россия, китай, рф, михаил мишустин, си цзиньпин
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин
15:42 31.10.2025
 
Россия и Китай нарастили объем перевозок

Россия и Китай нарастили объем ж/д и автомобильных перевозок

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном.
"Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Си Цзиньпин назвал Китай идеальным местом для инвестиций
БизнесРОССИЯКИТАЙРФМихаил МишустинСи Цзиньпин
 
 
Заголовок открываемого материала