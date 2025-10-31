https://1prime.ru/20251031/perevozki-864104440.html
Россия и Китай нарастили объем перевозок
Россия и Китай нарастили объем перевозок
2025-10-31T15:42+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия и Китай развивают сотрудничество в транспортной сфере, наращивают объём железнодорожных и автомобильных перевозок, сообщили в российском кабмине. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит с визитом Китай, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и проведет переговоры с главой госсовета Ли Цяном. "Поступательно развивается двусторонняя кооперация в сфере транспорта. Увеличивается объём железнодорожных и автомобильных перевозок", - сообщили в пресс-службе российского кабмина перед визитом Мишустина в КНР.
