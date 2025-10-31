Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/plany-864106758.html
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ
Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:37+0300
2025-10-31T17:37+0300
мировая экономика
венгрия
польша
словакия
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico."Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — отмечается в публикации.В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.Издание отмечает, что позиция Венгрии, Словакии и Польши по вопросу украинского зерна вызывает значительное напряжение в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.В 2024 году по странам ЕС прокатилась волна протестов со стороны фермеров, которые выступали за пересмотр аграрной политики, снятие многочисленных ограничений, в том числе экологических, и прекращение неконтролируемого импорта дешевой продукции из-за рубежа, включая украинское зерно. Различные профсоюзы утверждают, что политика Еврокомиссии и отдельных стран ЕС сделала ведение фермерского бизнеса практически нерентабельным.Наиболее пострадавшими оказались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге в этих странах запретили импорт украинского зерна, но оставили возможность транзита, ужесточив при этом условия его перевозки.
https://1prime.ru/20251028/es-864010129.html
https://1prime.ru/20251027/sanktsii-863978080.html
венгрия
польша
словакия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_40e1cdd60b1b8b6f9db45938c12b207a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венгрия, польша, словакия, ес, ек
Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ПОЛЬША, СЛОВАКИЯ, ЕС, ЕК
17:37 31.10.2025
 
ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ

Politico: ЕК может подать судебный иск против Венгрии, Словакии и Польши из-за Украины

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico.
"Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — отмечается в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
28 октября, 11:50
В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.
Издание отмечает, что позиция Венгрии, Словакии и Польши по вопросу украинского зерна вызывает значительное напряжение в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.
В 2024 году по странам ЕС прокатилась волна протестов со стороны фермеров, которые выступали за пересмотр аграрной политики, снятие многочисленных ограничений, в том числе экологических, и прекращение неконтролируемого импорта дешевой продукции из-за рубежа, включая украинское зерно. Различные профсоюзы утверждают, что политика Еврокомиссии и отдельных стран ЕС сделала ведение фермерского бизнеса практически нерентабельным.
Наиболее пострадавшими оказались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге в этих странах запретили импорт украинского зерна, но оставили возможность транзита, ужесточив при этом условия его перевозки.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
ЕК предупредила о негативном влиянии санкций США против России на страны ЕС
27 октября, 15:02
 
Мировая экономикаВЕНГРИЯПОЛЬШАСЛОВАКИЯЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала