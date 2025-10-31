https://1prime.ru/20251031/plany-864106758.html

ЕК планирует судиться с тремя странами из-за Украины, пишут СМИ

2025-10-31T17:37+0300

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Европейская комиссия рассматривает возможность подачи судебного иска против Венгрии, Польши и Словакии из-за их решения заблокировать импорт зерна с Украины, пишет газета Politico."Еврокомиссия не исключает возможности привлечения стран к суду за запрет украинского импорта", — отмечается в публикации.В статье подчеркивается, что введенные ограничения противоречат нормам единого рынка, в связи с чем три страны могут быть вовлечены в судебное разбирательство.Издание отмечает, что позиция Венгрии, Словакии и Польши по вопросу украинского зерна вызывает значительное напряжение в торговых отношениях между Брюсселем и Киевом.В 2024 году по странам ЕС прокатилась волна протестов со стороны фермеров, которые выступали за пересмотр аграрной политики, снятие многочисленных ограничений, в том числе экологических, и прекращение неконтролируемого импорта дешевой продукции из-за рубежа, включая украинское зерно. Различные профсоюзы утверждают, что политика Еврокомиссии и отдельных стран ЕС сделала ведение фермерского бизнеса практически нерентабельным.Наиболее пострадавшими оказались Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия. В итоге в этих странах запретили импорт украинского зерна, но оставили возможность транзита, ужесточив при этом условия его перевозки.

