"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"

"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона" - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"

Западным странам не следует недооценивать угрозу от автономного подводного аппарата "Посейдон", предупреждает обозреватель The National Interest Брэндон... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T21:54+0300

2025-10-31T21:54+0300

2025-10-31T21:54+0300

запад

владимир путин

the national interest

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западным странам не следует недооценивать угрозу от автономного подводного аппарата "Посейдон", предупреждает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. "Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо более опасен, чем кажется на первый взгляд. Это устройство обладает потенциально неограниченной дальностью и невероятно труднообнаружимо и неперехватываемо. Предполагается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и функционировать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт. Согласно информации TNI, "Посейдон" разработан для создания радиоактивных цунами вдоль береговой линии противника, что делает это оружие "поистине кошмарным"."Посейдон" не просто еще одно ядерное оружие. Это символизирует российскую мощь и способность превзойти Запад своим разрушительным потенциалом", — отметил Вайхерт. Президент России Владимир Путин сообщил в среду, что во вторник Россия провела испытания "Посейдона" с ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул его уникальность, добавив, что его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".

запад

2025

