Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/poseydon-864112144.html
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона" - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"
Западным странам не следует недооценивать угрозу от автономного подводного аппарата "Посейдон", предупреждает обозреватель The National Interest Брэндон... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T21:54+0300
2025-10-31T21:54+0300
запад
владимир путин
the national interest
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df9ad351138110701ee17f278d279888.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западным странам не следует недооценивать угрозу от автономного подводного аппарата "Посейдон", предупреждает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт. "Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо более опасен, чем кажется на первый взгляд. Это устройство обладает потенциально неограниченной дальностью и невероятно труднообнаружимо и неперехватываемо. Предполагается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и функционировать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт. Согласно информации TNI, "Посейдон" разработан для создания радиоактивных цунами вдоль береговой линии противника, что делает это оружие "поистине кошмарным"."Посейдон" не просто еще одно ядерное оружие. Это символизирует российскую мощь и способность превзойти Запад своим разрушительным потенциалом", — отметил Вайхерт. Президент России Владимир Путин сообщил в среду, что во вторник Россия провела испытания "Посейдона" с ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул его уникальность, добавив, что его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".
https://1prime.ru/20251031/tramp-864085031.html
https://1prime.ru/20251030/poseydon-864071487.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860046642_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0081f901410a99adaab17ab76434c4da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, владимир путин, the national interest
ЗАПАД, Владимир Путин, The National Interest
21:54 31.10.2025
 
"Поистине кошмарный". На Западе пришли в ужас из-за "Посейдона"

TNI: российский "Посейдон" оказался страшнее, чем казался на первый взгляд

© РИА Новости . Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Вид на Северный Ледовитый океан. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Западным странам не следует недооценивать угрозу от автономного подводного аппарата "Посейдон", предупреждает обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.
"Российский ядерный беспилотник "Посейдон" гораздо более опасен, чем кажется на первый взгляд. Это устройство обладает потенциально неограниченной дальностью и невероятно труднообнаружимо и неперехватываемо. Предполагается, что он способен развивать скорость до 100 узлов и функционировать на глубине до 1000 метров", — выразил мнение Вайхерт.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В Финляндии заявили, что Трамп отправил скрытое послание Путину
04:32
Согласно информации TNI, "Посейдон" разработан для создания радиоактивных цунами вдоль береговой линии противника, что делает это оружие "поистине кошмарным".
"Посейдон" не просто еще одно ядерное оружие. Это символизирует российскую мощь и способность превзойти Запад своим разрушительным потенциалом", — отметил Вайхерт.
Президент России Владимир Путин сообщил в среду, что во вторник Россия провела испытания "Посейдона" с ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул его уникальность, добавив, что его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
"Второй удар". В США запаниковали из-за российского "Посейдона"
Вчера, 15:07
 
ЗАПАДВладимир ПутинThe National Interest
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала