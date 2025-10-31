Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый представитель США рассказал о будущем отношений с Китаем - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/predstavitel-864082133.html
Торговый представитель США рассказал о будущем отношений с Китаем
Торговый представитель США рассказал о будущем отношений с Китаем - 31.10.2025, ПРАЙМ
Торговый представитель США рассказал о будущем отношений с Китаем
В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T00:19+0300
2025-10-31T00:19+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
китай
пекин
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864082133.jpg?1761859153
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. "Я думаю, что все зависит от Китая. В некоторой степени президент (США Дональд) Трамп довольно четко дал понять, что он хочет иметь отличные отношения с Китаем. У него действительно отличные отношения с президентом Си Цзиньпином. США всегда были готовы к торговле и инвестициям с Китаем, но мы хотим, чтобы они были справедливы. У нас будет период в один год, и это шаг к укреплению доверия, и, надеюсь, это ситуация, в которой мы сможем найти способы вести торговлю на взаимовыгодных условиях, чтобы сбалансировать торговый дефицит и торговать нечувствительными товарами", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, китай, пекин, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, КИТАЙ, Пекин, Си Цзиньпин
00:19 31.10.2025
 
Торговый представитель США рассказал о будущем отношений с Китаем

Торговый представитель США Грир: все зависит от Китая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. В вопросе будущих отношений США и Китая все зависит от Пекина, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
"Я думаю, что все зависит от Китая. В некоторой степени президент (США Дональд) Трамп довольно четко дал понять, что он хочет иметь отличные отношения с Китаем. У него действительно отличные отношения с президентом Си Цзиньпином. США всегда были готовы к торговле и инвестициям с Китаем, но мы хотим, чтобы они были справедливы. У нас будет период в один год, и это шаг к укреплению доверия, и, надеюсь, это ситуация, в которой мы сможем найти способы вести торговлю на взаимовыгодных условиях, чтобы сбалансировать торговый дефицит и торговать нечувствительными товарами", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В начале августа временная пауза на повышение США импортных пошлин на китайские товары была продлена еще на 90 дней.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯСШАКИТАЙПекинСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала