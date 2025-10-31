Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торгпред США заявил, что расследование выполнения КНР сделки продолжается - 31.10.2025, ПРАЙМ
Торгпред США заявил, что расследование выполнения КНР сделки продолжается
2025-10-31T00:28+0300
2025-10-31T00:56+0300
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследование того, как Китай выполняет условия первой фазы торговой сделки с Вашингтоном, продолжается, несмотря на встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее офис торгпреда заявил, что Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия "сделки первой фазы", заключенной в 2020 году с Соединенными Штатами. "Вы правильно понимаете. Вы знаете меня слишком хорошо. Мы не решили все проблемы в отношениях между США и Китаем на сегодняшний день", - сказал Грир в интервью Fox Business, отвечая на вопрос, идет ли еще расследование. Встреча двух лидеров проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. Трамп по итогам переговоров заявил, что было достигнуто много важных решений.
00:28 31.10.2025 (обновлено: 00:56 31.10.2025)
 
