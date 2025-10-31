https://1prime.ru/20251031/predstavitel-864082416.html
Торгпред США заявил, что расследование выполнения КНР сделки продолжается
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что расследование того, как Китай выполняет условия первой фазы торговой сделки с Вашингтоном, продолжается, несмотря на встречу американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Ранее офис торгпреда заявил, что Грир начал расследование в отношении того, как Китай выполняет условия "сделки первой фазы", заключенной в 2020 году с Соединенными Штатами. "Вы правильно понимаете. Вы знаете меня слишком хорошо. Мы не решили все проблемы в отношениях между США и Китаем на сегодняшний день", - сказал Грир в интервью Fox Business, отвечая на вопрос, идет ли еще расследование. Встреча двух лидеров проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. Трамп по итогам переговоров заявил, что было достигнуто много важных решений.
мировая экономика, россия, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
