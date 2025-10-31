https://1prime.ru/20251031/pribyl-864082501.html
Чистая прибыль Apple по итогам финансового года выросла на 19,5%
2025-10-31T00:34+0300
2025-10-31T00:34+0300
2025-10-31T00:57+0300
технологии
экономика
финансы
сша
apple
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Apple по итогам 2024-2025 финансового года (завершился 27 сентября) выросла на 19,5% и составила 112,01 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании. Разводненная прибыль поднялась до 7,46 доллара с 6,08 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев выросла на 6,4% - до 416,161 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании подскочила в 1,9 раза - до 27,466 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,85 доллара (0,97 доллара годом ранее). Выручка поднялась на 7,9% - до 102,466 миллиарда долларов при прогнозе в 101,69 миллиарда долларов. Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 6,1% - до 49,025 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 12,7% - до 8,726 миллиарда долларов, планшетов iPad - менее чем на 1%, до 6,952 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, снизились на 0,3%, до 9,013 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 15,1%, до 28,75 миллиарда долларов. Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 5%. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль Apple по итогам 2024-2025 финансового года (завершился 27 сентября) выросла на 19,5% и составила 112,01 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза компании.
Разводненная прибыль поднялась до 7,46 доллара с 6,08 доллара годом ранее. Выручка за 12 месяцев выросла на 6,4% - до 416,161 миллиарда долларов.
По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании подскочила в 1,9 раза - до 27,466 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,85 доллара (0,97 доллара годом ранее). Выручка поднялась на 7,9% - до 102,466 миллиарда долларов при прогнозе в 101,69 миллиарда долларов.
Выручка компании от продажи iPhone в четвертом квартале увеличилась на 6,1% - до 49,025 миллиарда долларов. Продажи компьютеров Mac выросли на 12,7% - до 8,726 миллиарда долларов, планшетов iPad - менее чем на 1%, до 6,952 миллиарда долларов. Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, снизились на 0,3%, до 9,013 миллиарда долларов, а подразделения Services - поднялись на 15,1%, до 28,75 миллиарда долларов.
Акции Apple после закрытия основных торгов в США дорожают на 5%.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.