Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/pribyl-864082665.html
Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза - 31.10.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза
Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 56,478 миллиарда долларов,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T00:49+0300
2025-10-31T00:49+0300
бизнес
экономика
сша
канада
китай
amazon
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864082665.jpg?1761860966
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 56,478 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 5,22 доллара после 3,67 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 11,9% - до 503,538 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon также увеличилась в 1,4 раза - до 21,187 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,95 доллара с 1,43 доллара в третьем квартале прошлого года. Выручка от продаж увеличилась на 13,4% - до 180,169 миллиарда долларов при прогнозе в 177,75 миллиарда. По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 206-213 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 21-26 миллиардов долларов. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США подскакивают в цене на 14,6%. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
сша
канада
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, канада, китай, amazon
Бизнес, Экономика, США, КАНАДА, КИТАЙ, Amazon
00:49 31.10.2025
 
Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 56,478 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 5,22 доллара после 3,67 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 11,9% - до 503,538 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon также увеличилась в 1,4 раза - до 21,187 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,95 доллара с 1,43 доллара в третьем квартале прошлого года. Выручка от продаж увеличилась на 13,4% - до 180,169 миллиарда долларов при прогнозе в 177,75 миллиарда.
По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 206-213 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 21-26 миллиардов долларов.
Акции Amazon после закрытия основных торгов в США подскакивают в цене на 14,6%.
Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.
 
ЭкономикаБизнесСШАКАНАДАКИТАЙAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала