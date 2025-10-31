https://1prime.ru/20251031/pribyl-864082665.html

Чистая прибыль Amazon в III квартале выросла в 1,4 раза

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам трех кварталов текущего года поднялась в 1,4 раза в годовом выражении и составила 56,478 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 5,22 доллара после 3,67 доллара годом ранее. Выручка от продаж при этом выросла на 11,9% - до 503,538 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль Amazon также увеличилась в 1,4 раза - до 21,187 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 1,95 доллара с 1,43 доллара в третьем квартале прошлого года. Выручка от продаж увеличилась на 13,4% - до 180,169 миллиарда долларов при прогнозе в 177,75 миллиарда. По итогам начавшегося квартала компания ожидает роста продаж на 10-13% в годовом выражении - до 206-213 миллиардов долларов. Операционная прибыль ожидается на уровне 21-26 миллиардов долларов. Акции Amazon после закрытия основных торгов в США подскакивают в цене на 14,6%. Amazon - один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.

