Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/pribyl-864082799.html
Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза - 31.10.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составила 1,927 миллиарда долларов, увеличившись в... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T01:04+0300
2025-10-31T01:04+0300
финансы
coinbase
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864082799.jpg?1761861869
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составила 1,927 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении, следует из финансовой отчетности. Разводненная прибыль на акцию за период составила 6,85 доллара против 4,76 доллара годом ранее. Общая выручка поднялась на 25,8% в годовом выражении: до 5,4 миллиарда долларов. В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 432,552 миллиона долларов, что в 5,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,5 доллара против 0,28 доллара. Общая выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении: до 1,869 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,78 миллиарда. Объем торговых операций криптобиржи в третьем квартале вырос в 1,6 раза год к году: до 295 миллиардов долларов. На постторгах акции Coinbase дорожают на 2,7%. Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат по итогам третьего квартала этого года составляет 4 795 сотрудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, coinbase
Финансы, Coinbase
01:04 31.10.2025
 
Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль криптовалютной биржи Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составила 1,927 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении, следует из финансовой отчетности.
Разводненная прибыль на акцию за период составила 6,85 доллара против 4,76 доллара годом ранее. Общая выручка поднялась на 25,8% в годовом выражении: до 5,4 миллиарда долларов.
В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 432,552 миллиона долларов, что в 5,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,5 доллара против 0,28 доллара. Общая выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении: до 1,869 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,78 миллиарда.
Объем торговых операций криптобиржи в третьем квартале вырос в 1,6 раза год к году: до 295 миллиардов долларов.
На постторгах акции Coinbase дорожают на 2,7%.
Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат по итогам третьего квартала этого года составляет 4 795 сотрудников.
 
ФинансыCoinbase
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала