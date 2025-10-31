https://1prime.ru/20251031/pribyl-864082799.html

Чистая прибыль Coinbase в III квартале выросла в 1,5 раза

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль криптовалютной биржи Coinbase, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала этого года составила 1,927 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении, следует из финансовой отчетности. Разводненная прибыль на акцию за период составила 6,85 доллара против 4,76 доллара годом ранее. Общая выручка поднялась на 25,8% в годовом выражении: до 5,4 миллиарда долларов. В третьем квартале криптобиржа получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 432,552 миллиона долларов, что в 5,7 раза выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,5 доллара против 0,28 доллара. Общая выручка выросла в 1,6 раза в годовом выражении: до 1,869 миллиарда долларов, прогноз составлял 1,78 миллиарда. Объем торговых операций криптобиржи в третьем квартале вырос в 1,6 раза год к году: до 295 миллиардов долларов. На постторгах акции Coinbase дорожают на 2,7%. Американскую биржу криптовалют Coinbase основали в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Компания работает более чем в 100 странах. Штат по итогам третьего квартала этого года составляет 4 795 сотрудников.

